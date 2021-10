Będą zmiany w programie „Rodzina 500 plus”

Październik 26, 2021

Od 2022 roku realizacją programu „Rodzina 500 plus” zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po nowym roku rodzice o to świadczenie będą składać wnioski właśnie w ZUS.

– Trwają przygotowania do obsługi rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Do ZUS od 1 stycznia 2022 r. należy kierować tylko wnioski o nowe świadczenia wychowawcze, które jeszcze nie było wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski od przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia” – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Wnioski będą rozpatrywane automatycznie.

Świadczenia wypłacane obecnie przez gminy będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku. Później o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” trzeba będzie wnioskować na nowo, właśnie do ZUS.

– Już od 1 lutego 2022 r. będzie można składać wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. w ramach nowego naboru – tłumaczy Katarzyna Krupicka.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie „Dobry start”. Już od tego roku obsługą świadczenia 300 plus na wyprawkę szkolną zajmuje się ZUS, a wnioski są składane wyłącznie online. (mt)