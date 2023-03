Będą utrudnienia w ruchu. Ulicami Białegostoku przejdą Drogi Krzyżowe

30 marca, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Ulicami miasta przejdą Drogi Krzyżowe. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu, inaczej pojadą także autobusy komunikacji miejskiej.

Białostocka Miejska Droga Krzyżowa odbędzie się w piątek, 31 marca poprzedzającym Niedzielę Palmową. Nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek. Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19.00 przed Archikatedrą. Jej trasa tradycyjnie będzie wiodła ulicą Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła św. Rocha, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa.

W związku z Drogą Krzyżową i zamknięciem dla ruchu kołowego w dniu 31 marca 2023 r. w godz. 19.00 – 21.00 Rynku Kościuszki (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sienkiewicza) – Lipowa autobusy linii: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 20, 26, 30 i 104 będą kursować na trasach zastępczych:

> autobusy linii: 2, 4, 5 i 13 w obu kierunkach będą kursować przez al. Piłsudskiego;

> autobusy linii: 3, 16 i 26 w obu kierunkach będą kursować ulicami:

Sienkiewicza – al. Piłsudskiego – Plac Jana Pawła II – Legionowa i dalej stałymi trasami;

> autobusy linii 7 w obu kierunkach będą kursować ulicami:

Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Plac Jana Pawła II – Legionowa – Skłodowskiej-Curie i dalej stałą trasą;

> autobusy linii 8:

w kierunku Starosielc będą kursować ulicami:

Warszawska – Pałacowa – Plac Jana Pawła II – Legionowa – Skłodowskiej-Curie

i dalej stałą trasą;

w kierunku Towarowej będą kursować ulicami:

Skłodowskiej-Curie – Legionowa – Plac Jana Pawła II – al. Piłsudskiego – Sienkiewicza – Warszawska i dalej stałą trasą;

> autobusy linii 10 w obu kierunkach będą kursować ulicami:

Skłodowskiej-Curie – Legionowa – Plac Jana Pawła II – al. Piłsudskiego – Dąbrowskiego i dalej stałą trasą;

> autobusy linii 19:

w kierunku Szpitala Zakaźnego będą kursować ulicami:

Legionowa – Plac Jana Pawła II – Mickiewicza i dalej stałą trasą;

w kierunku os. Dziesięciny będą kursować ulicami:

Elektryczna – Branickiego – Plac Jana Pawła II – Legionowa i dalej stałą trasą;

> autobusy linii 20 w obu kierunkach będą kursować ulicami:

Jurowiecka – Sienkiewicza – al. Piłsudskiego – Plac Jana Pawła II – Legionowa –

Skłodowskiej-Curie – Kalinowskiego i dalej stałą trasą;

> autobusy linii 30 będą kursować ulicami:

Mickiewicza – Elektryczna – Branickiego – al. Piłsudskiego -PIŁSUDSKIEGO/PAŁACOWA (przyst. linii 103,104,108) – Sienkiewicza – Warszawska – Pałacowa – Mickiewicza i dalej stałą trasą;

> autobusy linii 104 będą kursować ulicami:

Legionowa – Plac Jana Pawła II – Plac Lussy – Plac Jana Pawła II – Legionowa

i dalej stałą trasą.

Kolejne Drogi Krzyżowe przejdą w sobotę, niedzielę i poniedziałek. W sobotę (01.04) utrudnienia będą na osiedlach: Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, Bacieczki, Starosielce, w niedzielę (02.04) na Skorupach i Starosielcach, w poniedziałek (03.04) na Mickiewicza. (mt)

31 marca 2023 r. w godz. 19.00 – 21.00 przemarsz przy zamkniętym ruchu ulicami:

Plac Jana Pawła II (z kościoła parafialnego),

przejście przez ul. H. Sienkiewicza,

Rynek Kościuszki,

Lipową,

Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego,

ks. Adama Abramowicza (do kościoła Św. Rocha).

1 kwietnia 2023 r. w godz. 19.00 – 21.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

NMP Królowej Rodzin (wymarsz z kościoła parafialnego),

Jana Heweliusza,

Komisji Edukacji Narodowej,

Michała Pietkiewicza,

ks. Witolda Pietkuna,

Rtm. Witolda Pileckiego,

kpt. Kazimierza Kamieńskiego 'Huzar”,

NMP Królowej Rodzin.

1 kwietnia 2023 r. w godz. 16.30 – 18.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Nowosielską (z kościoła parafialnego przy ul. Nowosielskiej 49),

Ireny Zarzeckiej,

Węgierską,

Anieli Krzywoń,

Zbigniewa Troczewskiego,

Nowosielską (do kościoła parafialnego).

1 kwietnia 2023 r. w godz. 16.00 – 18.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Św. Andrzeja Boboli (wyjście z kościoła parafialnego),

ks. Jerzego Popiełuszki (przejście przez ulicę),

Św. Andrzeja Boboli,

Bacieczki,

Armii Krajowej (zakończenie procesji w rejonie szkoły).

1 kwietnia 2023 r. w godz. 19.00 – 21.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Wrocławską (wyjście z kaplicy),

przejście rondem na drugą stronę ul. Wrocławskiej, przemarsz ul. do ul. Storczykowej,

Storczykową,

Magnoliową,

przejście przez ul. Zielonogórską, przemarsz do ul. Słonecznikowej,

Słonecznikową (do kościoła p.w. Św. Jadwigi Królowej).

2 kwietnia 2023 r. w godz. 19.00 – 22.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Dojnowską (początek procesji przy posesji nr 80 C),

Leśną,

Serwitutową,

Naftową, do ul. Mokrej.

2 kwietnia 2023 r. w godz. 19.15 – 21.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Polową (początek procesji przy krzyżu, skrzyżowanie ulic: Polowej i Niewodnickiej),

Polską,

Rumuńską, do krzyża przy ul. Rumuńskiej 18.

3 kwietnia 2023 r. w godz. 18.30 – 20.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Plac Ks. Adolfa Oldziejewskiego (od Kościoła pw. Chrystusa Króla),

przejście przez ul. K. Ciołkowskiego do drogi wewnętrznej,

droga wewnętrzna równoległa do ul. K. Ciołkowskiego,

Gdańską,

Pod Krzywą,

Kołodziejską,

przejście przez ul. K. Ciołkowskiego (powrót do kościoła parafialnego).

7 kwietnia 2023 r. w godz. 21.00 – 22.00 przemarsz przy ograniczonym ruchu ulicami:

Adama Mickiewicza (wyjście z kościoła parafialnego),

Zwierzyniecką,

Białowieską,

Przemysłową.