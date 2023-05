Będą nowe światła w centrum Białegostoku

5 maja, 2023

Będą nowe światła skrzyżowanie Waszyngtona/Wesoła/ Fot. A. Topczewska Będą nowe światła skrzyżowanie Waszyngtona/Wesoła/ Fot. A. Topczewska

To ważna wiadomość dla kierowców i pieszych. W centrum Białegostoku, na skrzyżowaniu ulic Waszyngtona i Wesołej zostaną uruchomione światła sygnalizacyjne.

Nowe światła powstają w ramach większej inwestycji: to przebudowa chodnika na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Wesołej, po stronie prawej oraz budowa ścieżki rowerowej.

Zdaniem kierowców i mieszkańców ustawienie świateł na skrzyżowaniu to dobry pomysł, bo pozwolą usprawnić ruch i zlikwidować korki na tym odcinku.

A ile czasu zajmuje przejazd przez centrum miasta? Okazuje się, iż jazda przez 10-kilometrowy odcinek centrum Białegostoku zajmuje tylko 15 minut i 30 sekund i jest to najlepszy wynik wśród polskich miast. Tak podaje raport Tom Tom przedstawiający trendy dotyczące ruchu drogowego w 389 miastach w 56 krajach na całym świecie. Z raportu wynika, że w większości polskich miast kierowcy w 2022 roku spędzili więcej czasu na drogach w godzinach szczytu niż przed rokiem.

Ale nie w Białymstoku. Spośród miast polskich to właśnie przejazd przez centrum Białegostoku zajmuje najmniej czasu. Dla porównania: najdłużej dystans 10 km przemierzają kierowcy we Wrocławiu – to 24 minuty i 30 sekund, nieco mniej w Łodzi (22 minuty i 20 sekund) oraz w Krakowie (21 minut i 40 sekund). (at)