Będą nowe ścieżki rowerowe w Białymstoku

11 stycznia, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W Białymstoku powstanie więcej ścieżek rowerowych, by lepiej skomunikować poszczególne osiedla z centrum miasta.

– W tej chwili ogłoszone są już postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę czterech takich dróg rowerowych: wzdłuż ulicy ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku od Hetmańskiej do Upalnej, wzdłuż ulicy Kolejowej i Knyszyńskiej oraz Zwycięstwa. Kolejna to wzdłuż ul. Dolistowskiej na odcinku od 42 Pułku Piechoty do ulicy Generała Sulika i ostatnia to budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Kopernika na odcinku od Depowej do wjazdu przed więzieniem – mówi Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Planowane są również postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg rowerowych kolejnych 14 odcinków. – Będą to m.in: aleja Konstytucji 3 Maja, aleja Jana Pawła II, ul. Świętego Jerzego, Świętokrzyska, Kazimierza Pułaskiego, Składowa, Baranowicka czy Piastowska. Oprócz tego planujemy wszczęcie postępowania przetargowego, które będzie miało na celu wykonanie ekspertyzy technicznej wiaduktu na ulicy Dąbrowskiego – ta ekspertyza będzie przeprowadzona po to, aby stwierdzić, czy jest możliwość poszerzenia wiaduktu w celu budowy drogi rowerowej i drogi dla pieszych – dodaje Anna Kowalska.

Obecnie sieć dróg rowerowych w Białymstoku liczy łącznie ponad 160 kilometrów. (at)