Będą dodatkowe autobusy łączące m.in. Białystok z Wasilkowem

Sierpień 31, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

To będzie duże usprawnienie dla osób korzystających z transportu publicznego. Na terenie miasta i gminy Wasilków będzie kursowało pięć nowych linii autobusowych. Co przełoży się na 38 nowych codziennych kursów.

– Za cel stawiałem sobie usprawnienie komunikacji publicznej na terenie gminy. To co wielokrotnie wskazywali nam nasi mieszkańcy, że nie ma bezpośredniego połączenia chociażby między poszczególnymi miejscowościami na terenie gminy a samym Wasilkowem. Istotną też potrzebą było skomunikowanie zachodniej strony Wasilkowa, co tymi rozwiązaniami czynimy – wyjaśnia burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.

Oprócz 100, której ilość kursów będzie zwiększona w dni robocze, pojawią się cztery dodatkowe linie; 108, 102, 122, 132 obsługiwane przez Białostocką Komunikację Miejską, które będą łączyły Wasilków z Białymstokiem m.in. poprzez Sochonie i Jurowce. Ponadto do dwóch istniejących już połączeń wewnętrznych dołączone będzie jeszcze W3.

– Linia W3, która jest nowym rozwiązaniem, pojedzie drogą krajową; od miejscowości Sielachowskie, przez Jurowce, Katrynkę, Rybniki, Mostek, Wólkę Przedmieście, Sochonie do Wasilkowa – dodawał burmistrz Wasilkowa.

Wszystkie nowe rozwiązania będą obowiązywały od środy (1.09).