Beata Wilczyńska – wystawa fotografii Stany przejściowe w galerii PIK

Beata Wilczyńska, absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, prezentuje swoją najnowszą wystawę fotograficzną pt. Stany przejściowe. Ekspozycję można oglądać w galerii PIK przy ul. Kilińskiego 8 do 28 września.

Beata Wilczyńska Stany przejściowe, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Stany przejściowe – sztuka uchwycenia zmienności

Fotografie Beaty Wilczyńskiej to artystyczna próba oswojenia i pokazania zmienności, która nieustannie towarzyszy naszemu życiu. Artystka sięga zarówno po zdjęcia kolorowe, jak i monochromatyczne fotografie, dzięki czemu widz ma możliwość skonfrontowania się z różnymi perspektywami i nastrojami.

Szczególne wrażenie robi seria czarno-białych portretów, w których można rozpoznać znane postaci ze świata kultury. Minimalizm formy w połączeniu z emocjonalną głębią sprawia, że fotografie Wilczyńskiej wykraczają poza klasyczne przedstawienia portretowe.

Beata Wilczyńska – artystka o wyjątkowej wrażliwości

Wykształcenie zdobyte w Liceum Plastycznym w Supraślu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu pozwoliło Beacie Wilczyńskiej na wypracowanie własnego języka artystycznego. Jej fotografie łączą elementy klasycznej sztuki portretu z nowoczesnym podejściem do kompozycji i narracji wizualnej.

Wystawa w PIK – informacje praktyczne

Tytuł wystawy: Stany przejściowe

Artystka: Beata Wilczyńska

Miejsce: Galeria PIK, ul. Kilińskiego 8

Termin: do 28 września

O swojej twórczości Beata Wilczyńska opowiedziała w rozmowie z Jerzym Doroszkiewiczem #Zjerzonykulturą. POSŁUCHAJ TUTAJ: