Beata i BAJM – Koncert na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową w OiFP

Wrzesień 22, 2022

Bajm, źródło: mat. org. Bajm, źródło: mat. org.

Beata Kozidrak i zespół Bajm wystąpią w Białymstoku na koncercie na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową organizowanym przez Stowarzyszenie „Pro Salute”. Wydarzenie odbędzie się 4 października na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Dochód z koncertu zostanie przekazany na zakup leku podawanego podopiecznym Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB przy tej chorobie. Na chwilę obecną „Pro Salute” opiekuje się blisko 45 dzieci z dystrofią mięśniową.

– Naszą główną potrzebą, którą finansujemy z tych koncertów, jest zakup leków, które nie są refundowane w celu leczenia tej choroby, bo nie są zarejestrowane do jej leczenia. To są leki, które są zarejestrowane dla chorób nowotworowych, ale my je podajemy. Terapia eksperymentalna wykazała, że poprawia się jakość życia dzieci, że potrafią wstać z wózka inwalidzkiego i poruszać się o własnych nogach – mówi Mateusz Cybulski ze Stowarzyszenia „Pro Salute”.

Dystrofie mięśniowe to grupa chorób mięśni uwarunkowanych genetycznie, charakteryzujących się nieodwracalnymi zmianami w mięśniach i tkance łącznej. W ich postępującym przebiegu dochodzi do osłabienia i zaniku mięśni, co w konsekwencji prowadzi do inwalidztwa. W późniejszych stadiach choroby dochodzi także do uszkodzenia serca i niewydolności oddechowej.

Grupa naukowców pod kierownictwem prof. Wojciecha Kułaka z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od 9 lat, jako jedyni w Polsce, za pomocą eksperymentalnej terapii czynnikiem stymulującym kolonię granulocytów z powodzeniem umożliwiają dotkniętym tymi chorobami dzieci, usprawniać ich funkcjonowanie, a nawet zrobić pierwsze samodzielne kroki. Sukces badaczy odbił się echem w całym kraju i za granicą (w tym USA).

To czwarty już koncert na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową. Rok temu w Białymstoku wystąpił Krzysztof Cugowski, wcześniej Anna Wyszkoni i Kasia Kowalska. Od samego początku inicjatywę wspiera medialnie Radio Akadera.

Bilety na koncert można kupić online lub w kasie OiFP. (mt)