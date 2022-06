Beach Pro Tour Futures w Białymstoku. Siatkówka plażowa na światowym poziomie na Dojlidach

Czerwiec 21, 2022

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

O wydarzeniu sportowym tej rangi dotąd Białystok mógł tylko marzyć. W najbliższy czwartek (23.06) w Ośrodku Sportów Wodnych „Dojlidy” rozpocznie się międzynarodowy turniej siatkówki plażowej Beach Pro Tour Futures Białystok 2022. Na dojlidzkim piasku zagrają siatkarskie duety niemal z wszystkich kontynentów świata.

– Cieszę się niezmiernie, że przy okazji Dni Miasta Białegostoku, które od piątku będą się odbywały w naszym mieście, na plaży w Dojlidach będziemy mieć tak fantastyczną imprezę sportową. Do tej pory mieliśmy tu turniej o troszeczkę niższej randze, teraz wskakujemy na wyższą, światową półkę – powiedział Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

To światowe rozgrywki w siatkówce plażowej, które w 2022 r. zastąpiły wieloletni cykl World Tour. Rywalizacja odbywa się na trzech poziomach: Elite 16 oraz Challenge i Future. Ich punktem kulminacyjnym będzie finał z udziałem dziesięciu najlepszych drużyn.

– Ten rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o organizację wydarzeń siatkarskich i bardzo się cieszę, że Białystok może brać w tym udział, ponieważ Polska jest krajem, gdzie siatkówka trzyma się bardzo mocno – powiedział Lukas Laos, delegat Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV). – Chciałbym, aby mój współudział w tym wydarzeniu sprawił, że wszyscy uczestnicy zapamiętają je jako wspaniałe, a po zakończeniu będą je polecali wszystkim kolegom i koleżankom z branży i będą pamiętali Białystok.

W czwartek (23.06) na dojlidzkim piasku odbędą się kwalifikacje do turnieju głównego, w których 16 duetów męskich i kobiecych powalczy o cztery wolne miejsca w turnieju głównym. Tam czeka już na nich 12 drużyn dopuszczonych m.in. na podstawie punktów w rankingu światowym. W tym gronie znalazły się również po cztery polskie pary męskie i żeńskie. Ponadto do gry na Dojlidach zgłosili się sportowcy z 21 innych krajów. To siatkarze ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii, Libii, Ekwadoru, Chile, Grecji, Nowej Zelandii, Niemiec, Litwy, Finlandii, Słowacji, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy, Izraela, Austrii, Czech, Węgier, Francji, Włoch.

– Przed nami bardzo duża impreza – zaznaczył Piotr Kapa, dyrektor turnieju Beach Pro Tour. – Przyjeżdża do nas po 28 drużyn damskich i męskich z całego świata. Brakuje tylko par z Afryki, poza tym reprezentowane są wszystkie kontynenty.

W piątek i sobotę (24-25.06), rozgrywane będą mecze turnieju głównego. W niedzielę (26.06) odbędą się finały. Będą transmitowane w TVP Sport. Początek transmisji na żywo z Dojlid o godzinie 11:30.

Turnieje Beach Pro Tour Futures w 2022 r. odbywają się w ponad dwudziestu lokalizacjach na całym świecie, w tym trzech w Polsce. (mt)