BCO zaprasza na bezpłatne badanie pod kątem nowotworu płuc

Maj 31, 2021

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Palenie tytoniu jest przyczyną wielu schorzeń i przedwczesnej śmierci W Europie, na liście 10 najczęstszych przyczyn chorób, palenie tytoniu znajduje się na drugim miejscu i jest odpowiedzialne za ponad 12% schorzeń.

Dlatego Białostockie Centrum Onkologii realizuje: „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”.

– Problem raka płuca jest o tyle ważny, że dotyczy bardzo dużej części populacji. Jest to nowotwór o jednym z najczęstszych rozpoznań i wyniki leczenia tego nowotworu są niestety niezadowalające. Problemem w przypadku raka płuca jest fakt późnego rozpoznania nowotworu, co uniemożliwia jego skuteczne leczenie. W Polsce rocznie rozpoznawanych jest około 22 tysięcy przypadków raka płuca i około 20 tysięcy stwierdzamy zgonów z powodu tego nowotworu – mówi koordynator naukowy projektu prof. Ewa Sierko.

W ramach projektu mieszkańcy województwa podlaskiego i lubelskiego mogą skorzystać z badania niskodawkową tomografią komputerową oraz skonsultować się ze specjalistą.

– Badanie niskodawkową oprócz specjalnych ustawień aparatu nie różni się niczym od takiego tradycyjnego tomografu komputerowego. Dawka, którą otrzymują pacjenci w trakcie tego badania jest około 1/3 takiego tradycyjnego badania. Pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać, nie musi być na czczo, nie musi dostać kontrastu dożylnego. Badanie jest bezbolesne, samo skanowanie trwa około dziesięciu sekund z przyjściem pacjenta do nas do gabinetu, z ułożeniem to jest około dziesięć minut – mówi kierownik zakładu tomografii komputerowej BCO dr Eryka Karbowska.

Zapisy prowadzone są pod numerem: 603 241 247.

W bezpłatnych badaniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

• wiek 55-74 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;

• wiek 50-74 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden

z czynników ryzyka:

– ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,

– indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia a tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,

– historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF). (ea)