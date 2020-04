BCO wykona testy swoim pracownikom na obecność COVID – 19. Przebada także pacjentów

Kwiecień 8, 2020

źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii, po raz trzeci przebada swój personel pod kątem obecności koronawirusa.

Do tej pory testy na obecność COVID-19 wykonało 250 pracowników BCO. Są to osoby, które zajmują kluczowe stanowiska, lekarze, pielęgniarki oraz personel medyczny, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami.

– Próbki pobierane są w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu na terenie Izby Przyjęć BCO. Wszystkie dotychczasowe wyniki były negatywne. Dążymy do tego, by pobieranie próbek było w naszym Centrum standardem i w najbliższym czasie chcemy objąć badaniami całą kadrę BCO – powiedziała dyrektor BCO Magdalena Borkowska.

Testy odbędą się w najbliższy piątek (10.04). Wtedy też, po raz pierwszy mają być pobrane próbki od pacjentów do planowanych przyjęć na oddziały Białostockiego Centrum Onkologii. (ea/mc)