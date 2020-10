BCO. Światowy dzień walki z rakiem

Październik 15, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Co roku liczba zachorowań na raka piersi rośnie. To ważne, by kontrolować swój stan zdrowia i w razie niepokojących sygnałów zgłaszać się do lekarza. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej bardzo często wpływa na jej całkowite wyleczenie, a w wielu przypadkach ratuje życie.

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, a przypadający dziś 15 października to Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Z tej okazji Białostockie Centrum Onkologii przypomina, jak ważne są badania profilaktyczne.

– Każda pani powinna znać swoje piersi. Dzięki temu może zauważyć jakąś podejrzaną zmianę. Samobadanie oczywiście jest bardzo istotne, ale też należy wykorzystywać możliwości, które są, tj. badania profilaktyczne. To mammografia, ale też rezonans piersi i USG piersi – mówi dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.

Przyjęło się, że najbardziej narażone na zachorowanie na raka piersi są kobiety obciążone genetycznie, czyli takie, u których ktoś z rodziny chorował na raka piersi. Jednak jak dodaje dr Maćkowiak-Matejczyk, na zachorowanie mają też dziś wpływ tzw. czynniki środowiskowe.

– Ważne jest to jak żyjemy, jak jemy, czy uprawiamy sport bądź jakąkolwiek aktywność fizyczną. Ważne jest też to, czy palimy papierosy i w jakim środowisku pracujemy . Także myślę, że te czynniki, można powiedzieć środowiskowe, mają największe znaczenie. I co ważne: na nie możemy mieć wpływ – mówiła dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk.

W najbliższy weekend w Białymstoku miał się odbyć coroczny Marsz Nadziei „Rak to nie wyrok”, jednak został odwołany w związku z obecną sytuacją epidemiczną i rosnącą liczbą zakażeń na koronawirusa.

Białostockie Centrum Onkologii zaproponuje w sobotę (17.10) specjalistyczne konsultacje telefoniczne dla każdego. Między 11.00 a 13.00 dostępni będą specjaliści BCO z zakresu: raka piersi: 503 946 122, 573 424 827, ginekologii onkologicznej: 733 100 132, urologii: 507 601 717, psychologii: 608 034 272 i dietetyki: 790 514 141. (mt/mc)