BCO. Radioterapia i rehabilitacja onkologiczna w zmodernizowanym budynku

7 sierpnia, 2023

Wyremontowane pomieszczenia BCO/Fot. Mateusz Duchnowski/UMWP Wyremontowane pomieszczenia BCO/Fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Zakończył się remont najstarszego budynku Białostockiego Centrum Onkologii. Zmodernizowane pomieszczenia w poniedziałek (7.08) oddano do użytku. Teraz mieści się tam zakład radioterapii i rehabilitacji onkologicznej. We wrześniu przeniesiona zostanie tu także pracownia brachyterapii.

Podległe samorządowi województwa BCO jest jedyną placówką w regionie udzielającą świadczeń z zakresu radioterapii.

– A Białostockie Centrum Onkologii jest jedynym wyspecjalizowanym szpitalem onkologicznym w województwie podlaskim. Stawiamy na kompleksowość, stawiamy na to, aby pacjent był w centrum uwagi, co jest mottem placówki – mówiła podczas otwarcia zmodernizowanego budynku Magdalena Borkowska, dyrektor BCO.

– To bardzo istotna inicjatywa. Bardzo nam zależało, żeby i ten budynek odpowiadał warunkom szpitalnym XXI wieku. Poprawa warunków i komfortu leczenia to zawsze szansa szybszego powrotu do zdrowia – dodał marszałek Artur Kosicki.

Radioterapia jest jednym z elementów leczenia radykalnego. Remont i modernizacja tego budynku zwiększy liczbę pacjentów obsługiwanych w ramach opieki ambulatoryjnej oraz skróci czas oczekiwania na udzielanie świadczeń – wskazuje dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora BCO ds. lecznictwa.

Z nowych pomieszczeń leczniczych cieszy się również dr Tomasz Filipowski, kierownik zakładu radioterapii BCO: – Tej formy leczenia wymaga ponad 70 proc. podopiecznych BCO. To ponad 3 tys. pacjentów rocznie. Mamy nowoczesne maszyny, brakowało tylko miejsca. Teraz już nie będziemy musieli wozić pacjentów.

Wartość całkowita projektu to niemal 30 mln zł. Dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło ok. 14 mln zł, z funduszy europejskich – prawie 8 mln zł, reszta to środki Białostockiego Centrum Onkologii. (at)