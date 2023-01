BCO. Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Styczeń 16, 2023

BCO. Rak szyjki macicy spotkanie edukacyjne/fot. A. Topczewska BCO. Rak szyjki macicy spotkanie edukacyjne/fot. A. Topczewska

Rozpoczął się Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. W Białostockim Centrum Onkologii lekarze podczas poniedziałkowego (16.01) spotkania edukacyjnego z uczennicami szkół średnich informowali o przyczynach tego nowotworu, zachęcali do profilaktycznych badań i szczepień ochronnych.

Dr Beata Maćkowiak- Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej BCO ma nadzieję, że za pośrednictwem młodych dziewczyn ich koleżanki, mamy, babcie również dowiedzą się jak ważna jest profilaktyka. – Rak szyjki macicy jest bardzio łatwo wykrywalny, a dzięki badaniom profilaktycznym możemy go wykryć bardzo wcześnie, na etapie zmian przednowotworowych i wyleczyć w 100 procentach – mówi dr Maćkowiak- Matejczyk.

W województwie podlaskim rocznie wykrywa się około 100 przypadków zaawansowanych raka szyjki macicy, z czego 60 procent pań umiera (w ciągu pięciu lat od zachorowania). Rak szyjki macicy uzależniony jest od wirusa brodawczaka, ale nasz organizm umie go zwalczać. Chorują te osoby, u których wirus przetrwa. Ważne są szczepienia przeciw HPV i kobiet, i mężczyzn, a także regularne badania cytologiczne – podkreśla dr Beata Maćkowiak- Matejczyk.

O tym, że takie spotkania edukacyjne są potrzebne są przekonane Daria i Julia, uczennice III LO w Białymstoku. – Mało młodzieży wie, że jest taki problem, a warto wiedzieć, jakie badania i szczepienia należy wykonać i dlaczego profilaktyka jest ważna – mówią.

Chcąc zwrócić uwagę na problem profilaktyki nowotworowej, w szczególności raka szyjki macicy, zachęcić do regularnych badań oraz wesprzeć inicjatywę szczepień ochronnych, Białostockie Centrum Onkologii ogłosiło akcję #bohaterkaBCO. Wyzwanie polega na zrobieniu sobie zdjęcia z turkusowym akcentem, udostępnieniu go w mediach społecznościowych i oznaczeniu hasztagiem #bohaterkaBCO – zachęca do udziału w akcji Magdalena Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. (at)