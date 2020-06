BCO. Dziewiąty potwierdzony przypadek zakażenia COVID-19

Czerwiec 3, 2020

U dziewiątej osoby z Białostockiego Centrum Onkologii wykryto koronawirusa. Tym razem zakażenie potwierdzono u wypisanej do domu pacjentki. Jak informuje BCO – badania personelu oddziału, na którym przebywała pacjentka dały wynik ujemny.

W placówce trwa odkażanie pomieszczeń. Jak dotąd dekontaminację przeprowadzono w zakładzie patomorfologii i radioterapii – gdzie wykryto pierwsze zakażenia. Aktualnie trwa dezynfekcja pokoi administracyjnych – gdzie w środę (03.069) potwierdzono kolejny przypadek koronawirusa.

– W najbliższych dniach planujemy dekontaminację na oddziale onkologii klinicznej, dlatego też do piątku (05.06) włącznie wstrzymujemy planowe przyjęcia pacjentów na IV piętrze oddziału – mówi Monika Mróz, rzecznik Białostockiego Centrum Onkologii. – Pacjenci przebywający na oddziale zostaną poddani przesiewowym testom i wypisani do domu informacją o konieczności pozostania w izolacji do czasu otrzymania wyników. Pacjenci, u których leczenie nie może zostać przerwane, na czas dekontaminacji zostaną przeniesieni na pododdział leczenia bólu.

Pierwsze pięć przypadków zakażenia patogenem potwierdzono w miniony poniedziałek (01.06) u pracowników Zakładu Patomorfologii. Kolejne zakażenie we wtorek (02.06) u pracownika Zakładu Radioterapii i w środę (03.06) u dwojga pracowników BCO, w tym jednego z administracji.

Mimo przypadków zakażenia koronawirusem szpital pracuje normalnie. Do końca tygodnia placówka ma przebadać wszystkich swoich pracowników. (mt/mc)