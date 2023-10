Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii zagra w reprezentacji Polski

9 października, 2023

źródło: Jagiellonia.pl źródło: Jagiellonia.pl

Zawodnik Jagiellonii, Bartłomiej Wdowik został powołany do reprezentacji Polski. Weźmie udział w zgrupowaniu, podczas którego „Biało-Czerowni” zmierzą się z Wyspami Owczymi i Mołdawią w eliminacjach do Mistrzostw Europy.

To spełnienie moich marzeń. Chyba każdy piłkarz marzy, aby znaleźć się w pierwszej reprezentacji swojego kraju. Długo na to pracowałem i bardzo się cieszę, że mój trud został nagrodzony. Oczywiście teraz przede mną pobyt na zgrupowaniu wśród najlepszych polskich piłkarzy i zrobię wszystko, aby to powołanie nie było jednorazowym incydentem – nie kryje zadowolenia Bartłomiej Wdowik.

Początek sezonu jest popisem 24-letniego zawodnika. Bartek w 11 meczach strzelił już cztery gole, w tym trzy bezpośrednio z rzutów wolnych, do tego dołożył dwie asysty. W niedzielnym meczu z Cracovią „Wdowa” zdobył bramkę oraz zaliczył asystę drugiego stopnia przy drugim trafieniu Hansena. (red. na podst. jagiellonia.pl)