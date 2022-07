Barbara Piekut, białostocka projektantka mody, jako jedyna Polka zaprezentuje swoją kolekcję podczas Alta Roma

Lipiec 11, 2022

źródło: MO.YA fashion źródło: MO.YA fashion

Barbara Piekut, białostocka projektantka mody będzie jedyną Polką na wyjątkowym modowym wydarzeniu Alter Roma. W Wiecznym Mieście twórczyni marki MO.YA pokaże swoją najnowszą kolekcję „Liberta”.

W poniedziałek (11 lipca) rozmawialiśmy z Barbarą Piekut, kilka godzin przed wylotem do Rzymu na najważniejszy Fashion Week w Europie – Alta Roma. Pokaz podlaskiej projektantki odbędzie się 13 lipca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Alta Roma Alta Moda to prestiżowy tydzień wysokiej mody (haute couture) odbywający się w Rzymie cyklicznie- dwa razy do roku – w styczniu oraz lipcu. Jest jednym z dwóch na świecie Tygodni „Wysokiej Mody”, ale w przeciwieństwie do paryskiego Tygodnia Mody – skupia się głównie na przeniesieniu rzemiosła krawieckiego na nowoczesny design oraz na łączeniu nowych technologii z klasycznym warsztatem włoskiej mody. Kolekcje pokazywane w ramach Alta Roma Alta Moda tworzą trendy na następne sezony, które inspirują projektantów tworzących kolekcje ready-to-wear. To podczas Alta Roma zaistniały takie gwiazdy świata mody, jak Valentino, Fendi, czy Elie Saab.

Zaproszenie do udziału w Alta Roma jest ogromną nobilitacją dla każdego projektanta couture na świecie.

– Będę pokazywała swoją najnowszą kolekcję „Liberta” (czyli wolność), nad którą intensywne prace trwały od miesięcy. Kolekcja inspirowana jest twórczością polskiego kompozytora muzyki filmowej Adama Korzeniowskiego (znanego jako Abel Korzeniowski). Jego utwory rozbrzmiewały będą podczas premiery kolekcji stanowiąc idealne tło muzyczne dla misternie dopracowanych kreacji. Całość kolekcji MO.YA fashion utrzymana jest w kolorach pudrowego różu, złotego beżu i szampana. Dominują, jak zawsze u mnie moje ukochane koronki, jedwabie, pióra i ręcznie tworzone aplikacje. Całość ultrakobieca i sensualna, podkreślająca piękno kobiecej sylwetki – mówi Barbara Piekut.

Najistotniejszym faktem wyróżniającym Alta Roma ALta Moda jest brak „przypadkowych” uczestników wydarzenia. – Każdy z gości pokazu jest imiennie zapraszany – jest to skutek ogromnego zainteresowania pokazami i projektantami – podkreśla projektantka.

I jednocześnie przyznaje: – Jestem bardzo szczęśliwa, że kilka miesięcy po zdobyciu najważniejszej nagrody w polskim świecie mody – „Złotej Pętelki” będę miała okazję zapisać się na kartach historii i reprezentować Polskę na tak prestiżowym wydarzeniu. To dla mnie wyjątkowy rok, bo właśnie mija 10 lat odkąd rozpoczęłam prace nad moją pierwszą kolekcją.

Kolekcję zaprezentowaną w Rzymie Barbara Piekut chce później pokazać u nas, na Podlasiu. – Na wybiegu chcę puścić Podlasianki w różnym wieku, w różnym rozmiarze. Będą różne odsłony kobiecości – zdradza.

Wraz z Barbarą Piekut do Rzymu jedzie cała ekipa z Podlasia. Przedsięwzięcie białostockiej projektantki wspiera Województwo Podlaskie. (at)

Z Barbarą Piekut rozmawiała Aneta Topczewska: