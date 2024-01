Bank mleka w USK – pierwszy w północno-wschodniej Polsce

11 stycznia, 2024

Bank mleka w USK, laboratorium/Fot. A. Topczewska Bank mleka w USK, laboratorium/Fot. A. Topczewska

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku powstał pierwszy w regionie północno-wschodniej Polski Bank Mleka Kobiecego. Profesjonalne laboratorium umożliwi dzielenie się pokarmem matek.

Do banku mleka kobiecego będzie trafiać mleko od mam, które naturalnego pokarmu mają za dużo. Mleko będzie mogła oddać każda kobieta, pod warunkiem, że jest zdrowa, nie przyjmuje leków i ma uregulowaną laktację. Zanim mleko dostanie inne dziecko, przeprowadzone zostaną różne badania, by mieć pewność, że nie zostanie narażone na choroby.

Noworodki i niemowlęta, by mogły się prawidłowo rozwijać, powinny przez pierwsze pół roku życia być karmione mlekiem matki. Niestety, w niektórych przypadkach np. porodów przedwczesnych, jest to niemożliwe. Niektóre kobiety – zwłaszcza po cesarskim cięciu – nie mają pokarmu przez pierwsze tygodnie po porodzie. Inne mają go za mało, a jeszcze inne muszą zaprzestać karmienia, bo są np. w trakcie terapii farmakologicznej.

– Najlepszym żywieniem każdego noworodka urodzonego jest oczywiście pokarm swojej własnej mamy, ale niestety, niejednokrotnie jest tak, że matki wcześniaków w pierwszych dobach życia nie mają tego pokarmu i takim drugim rzędu pokarmem powinien być pokarm z banku mleka kobiecego. Wszystkie dawczynie, które będą oddawać pokarm do naszego banku mleka są wyselekcjonowane, czyli jest przeprowadzany wywiad, mleko jest przebadane, pacjentki są przebadane i to mleko jest przede wszystkim bezpieczne – mówi dr Barbara Bebko, naczelna pielęgniarka w USK.

Bank mleka w USK to punkt laktacyjny oraz laboratorium. – W punkcie laktacyjnym znajdują się miejsca, gdzie matka może przyjść i odciągnąć pokarm; mamy tu trzy stanowiska, laktatory, fotele dla matek, zamrażarkę, część sanitarną. Odbierane mleko od dawczyń będzie przechodziło do laboratorium – mówi dr Elżbieta Kulikowska, koordynator Kliniki Neonatologii Intensywnej Terapii USK.

W laboratorium znajdują się m.in: pasteryzator, analizatory, zamrażarka, komora laminarna.

Agata Ostasz, oddziałowa Kliniki Neonatologii Intensywnej Terapii USk tłumaczy, jak wygląda procedura zgłoszenia się do banku mleka: – Matka karmiąca może się skontaktować z naszym doradcą laktacyjnym, który będzie się zajmował kwalifikacją dawczyń. Umawiamy na wizytę u lekarza ginekologa, który wystawi skierowanie na szczegółowe badania w naszym laboratorium klinicznym. Następnie, jeżeli będą wyniki, koordynator naszego banku i edukator laktacji przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentką. Jeżeli kobieta przejdzie pozytywnie wywiad i wyniki badań będą dobre, to będzie mogła zostać naszą dawczynią. Otrzyma laktator do domu, wszystkie akcesoria potrzebne do odciągania mleka, zapas butelek i instrukcje przechowywania mleka.

Uruchomienie Banku Mleka w Białymstoku powoduje, że Region północno-wschodniej Polski nie będzie już „białą plamą” na mapie opieki nad noworodkami i niemowlętami. Wszystkie szpitale w regionie w których rodzą się dzieci będą mogły w przypadku braku pokarmu własnej matki pozyskać mleko z Banku Mleka Kobiecego.

Te kobiety, kktóre są zainteresowane tym, by podzielić się mlekiem, mogą dzwonić pod numer tel. 791 920 253 (pon-pt, w godz. 7 – 15) lub kontaktować się mailowo:bmk@uskwb.pl

W 2023 roku w USK urodziło się 2001 dzieci, 18 procent to ciąże patologiczne. USK będzie dzielił się mlekiem z banku ze Szpitalem Wojewódzkim w Białymstoku oraz szpitalami w Łomży i Suwałkach.

Na utworzenie Banku Mleka Kobiecego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał ponad 1 mln zł z Ministerstwa Zdrowia. Za te pieniądze zakupiony został specjalistyczny sprzęt, wyposażenie części laboratoryjną oraz pokoju laktacyjnego. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dofinansował kwotą 100 tys. zł.

Banki mleka funkcjonują: po dwa w Warszawie i Rzeszowie, a także w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rudzie Śląskiej, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Nadal żadnego takiego ośrodka nie ma w województwie warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim. (at)