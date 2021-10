Bajkowa Książniczka. Trzy nowe tytuły dla najmłodszych czytelników Książnicy Podlaskiej

Październik 26, 2021

źródło: Książnica Podlaska w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wydała trzy kolejne tytuły dla najmłodszych swoich czytelników.

W serii „Bajkowa Książniczka”, w której publikowane są teksty autorów, związanych z województwem podlaskim ukazały się właśnie książki Leonardy Szubzdy, Wiktora Szweda i Juliusza Szczęsnego Batury.

„Stonoga” Leonardy Szubzdy to zabawna, wierszowana opowieść o stonodze-modnisi, szukającej idealnych butów. „Na deszcz wyszły parasole” to z kolei wybór wierszy, zmarłego w 2020 roku, Wiktora Szweda – poety, tłumacza i dziennikarza. Liryczna wędrówka przez kolejne pory roku staje się jednocześnie lekcją zachwytu nad światem, dostrzegania piękna w otaczającej nas przyrodzie oraz czerpania radości ze spotkania z drugim człowiekiem.

„Antek Mocny i tabliczki rongorongo” Juliusza Szczęsnego Batury to zaproszenie do świata przygody. Wietnamczyk Szalony Lotnik rusza w podróż wokół kuli ziemskiej, lecz awaria samolotu zmusza go do lądowania na Wyspie Wielkanocnej. Tytułowy bohater, dziewięcioletni Antek, wyrusza wraz z przyjaciółmi z misją ratunkową, która kończy się odkryciem niezwykle cennego znaleziska.

Książeczki są dostępne w Dziale Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl. (mt)