Bądźmy razem na PB. Radio Akadera

Są częścią Politechniki Białostockiej od ponad 50 lat i dotychczas towarzyszyli nam… w pokojach uczelni na fali 87.7 FM. To właśnie oni – prezenterzy akademickiego radia Akadera, czyli jedynej, alternatywnej rockowej rozgłośni działającej na Politechnice Białostockiej, nawet w czasach epidemii, grają dla nas najlepszą muzykę i przedstawiają wiadomości!

Pracownicy Akadery są oryginalnym dopełnieniem społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej. Ich praca swoim charakterem odbiega znacząco od typowych działań uczelni. Jednak siła, determinacja w działaniu i wypracowane przez lata indywidualne podejście do prezentacji muzyki zaprocentowało, dając rekordowy wynik słuchalności w mieście i regionie.

AKADERA: ROCK’S NOT DEAD

Zwracając się bezpośrednio do swoich słuchaczy, czyli nas wszystkich, o aktualnej pracy radiowców opowiedziała nam kierownik anteny Akadery – Julitta Grzywa: Codziennie, już o godzinie szóstej, budzi słuchaczy Michał Czarnecki. Tuż po wschodzie słońca uważnie przygląda się światu i opowiada o jego stanie, z wrodzoną sobie inteligencją i dowcipem. Małgorzata Turecka i Ewelina Andrzejewska wspierają informacyjnie poranki tak, aby słuchacze wiedzieli, co dzieje się w Białymstoku i okolicach. O pełnych godzinach – Akadera podaje newsy z kraju i ze świata. Przed południem zabawia słuchaczy kultowy Krzysztof Sadowski, a po południu – niepokorna Paula Antipow, która nie ukrywa miłości do kina i lekkiego romansu z muzyką lat 80.

Akadera często idzie pod prąd: unika polityki, a zamiast dzielić – łączy ludzi. Gra muzykę i opowiada o niej. Na świat patrzy z trochę absurdalnej perspektywy, raczej na wesoło i przekornie, z zaciekawieniem i zadziwieniem, hołdując hasłu: Akadera Ostro Sobie Pogrywa. Mimo epidemii, kontynuuje realizację stałych pozycji w ramówce: Magda Juchnowicz gra, m.in. „Pol-apokalipsę, czyli polską muzykę – tak dobrą, że koniec świata”, Kinga Krasuska kołysze łagodną elektroniką w „Ciszy nocnej”, Konrad Sikora nie boi się najtrudniejszych dźwięków w swoich audycjach muzycznych: bluesowej, koncertowej i awangardowej. O hip-hopie opowiadają: Cira i Fejm, a nowości wyszukuje Maciej Snitkowski. Naukowy świat penetruje Natalia Galicz, a zdrowo sobie pogrywam ja – Julitta Grzywa. Bardzo ostro pogrywają: Piotrek Doliński i Sławosz Piecka, Andrzej Petelski chilluje w soboty, a Janusz Taranienko zadaje bardzo trudne i ważne pytania – najczęściej w poniedziałki. Jurek Krupicki, w „Drogowskazie”, wciąż penetruje dość wyludnione teraz ulice i dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, co dzieje się w mieście – opowiada zarządzająca anteną.

W okresie panującej w kraju epidemii zmieniły się zasady pracy w radio. Pomimo, że nie zapraszamy gości i zrezygnowaliśmy z podwójnych obsad w czasie audycji, a rozmowy nagrywamy tylko przez komunikatory lub prowadzimy przez telefony, wciąż sporo u nas nauki i profilaktyki – zwłaszcza teraz staramy się spojrzeć z optymizmem na to, co dzieje się dookoła i natchnąć słuchaczy spokojem i nadzieją – tłumaczy Julitta Grzywa, po czym dodaje: Niestety nie możemy rozdawać jak zazwyczaj zaproszeń na wydarzenia kulturalne, bo się nie odbywają, albo są tylko transmitowane w internecie. Ale cały czas zapewniamy świetną muzykę. 87,7 FM – to fala, na której kołysze stary, dobry rock, zaskakuje alternatywa, a wyobraźnię muzyczną pobudzają niezależne nowości, gdzie w regularnej playliście rządzą lokalne kapele wzbudzając euforię słuchaczy. Nasz hit: Lista Przebojów Kultowej Akadery prezentujący młode, często lokalne, zespoły rockowe i alternatywne, od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i ma się teraz też dobrze, a szczególnym świętem tejże są koncerty, na które zapraszamy rockową rodzinę słuchaczy Akadery. Wciąż mamy nadzieję, że tej jesieni również będzie to możliwe. A póki co, jesteśmy, jak zawsze, na 87,7 FM.

Zapraszamy do słuchania!