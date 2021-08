badaMYsię w Supraślu. NFZ zaprasza na piknik zdrowotny

Sierpień 4, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Podlaski Oddział NFZ organizuje w najbliższą sobotę (07.08) w Supraślu piknik zdrowotny. To okazja do skorzystania z konsultacji czy badań oraz poznania szczegółów Programu Profilaktyka 40PLUS.

– Sobota dla zdrowia zorganizowana przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ to najlepsza okazja do tego, by spotkać się w miłym otoczeniu, jakim są bulwary nad rzeką Supraśl i zwrócić uwagę na kwestię najważniejszą w życiu – czyli własne zdrowie oraz zdrowie najbliższych. Będzie można poznać szczegóły programu Profilaktyka 40PLUS, wykonać podstawowe badania oraz skonsultować wyniki ze specjalistami. Będzie można skorzystać ze wsparcia dietetyka, tak by zmienić złe nawyki żywieniowe, a także poćwiczyć z trenerką, by do swojego życia wprowadzić więcej aktywności – mówi dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński.

Podczas pikniku zdrowotnego będzie też można oddać krew czy zaszczepić się przeciw COVID-19 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Panie będą też mogły wykonać bezpłatną mammografię.

Piknik zdrowotny potrwa od 12:00 do 18:00 na Placu Tadeusza Kościuszki (Amfiteatr przy plaży miejskiej) w Supraślu. (mt)