„Badamy nie tylko mamy” – prozdrowotny piknik profilaktyczny na Rynku Kościuszki.

Pod hasłem „Badamy nie tylko mamy” odbył się w sobotę (24.05) prozdrowotny piknik profilaktyczny na Rynku Kościuszki. Akcję zorganizował białostocki klub Amazonki, który przypominał o kluczowej roli badań profilaktycznych w walce z rakiem piersi.

Wydarzenie miało na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat nowotworów piersi, a także edukację w zakresie samobadania i badań przesiewowych. Podczas spotkania uczestnicy mogli: nauczyć się samobadania piersi pod okiem doświadczonych Amazonek, posłuchać osobistych historii kobiet, które przeszły przez chorobę nowotworową a także dowiedzieć się, jakie badania wykonać i w jakim wieku je rozpocząć.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet, jednak jego wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Amazonki podkreślały, że profilaktyka to klucz – i zachęcały kobiety w każdym wieku do regularnych badań.

Zalecenia profilaktyczne:

USG piersi od 20. roku życia – co najmniej raz na dwa lata.

Od 30. roku życia – USG raz w roku.

Od 50. roku życia – coroczna mammografia.

Kobiety w wieku 45–74 lat mogą korzystać z bezpłatnej mammografii w ramach NFZ.

Działalność Amazonek nie ogranicza się tylko do edukacji – to także wsparcie emocjonalne i psychiczne dla kobiet zmagających się z rakiem piersi. Prozdrowotny piknik w Białymstoku przypomniał, że regularne badania mogą uratować życie. Amazonki zachęcają do odwiedzenia lekarza, zadbania o zdrowie swoje i bliskich – nie tylko z okazji Dnia Matki.

