AZS Politechniki Białostockiej zaprasza na jesienny Test Coopera

12 października, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Wystarczy 12 minut, żeby sprawdzić swoją kondycję. 28 października na Stadionie BOSiR-u przy ul. 11 Listopada po raz 13. odbędzie się organizowany przez Akademicki Związek Politechniki Białostockiej Sportowy Test Coopera.

Test Coopera to opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha Coopera próba wytrzymałościowa, początkowo wykorzystywana do oceny kondycji żołnierzy armii USA. Polega ona na 12-minutowym biegu bez żadnej przerwy. Obecnie Test Coopera jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Pozwala on określić maksymalną wydolność tlenową (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

– Biegamy już 13 lat. Startują i studenci, i mieszkańcy. Bo to test dla każdego, który sprawdza naszą kondycję. Przez 12 minut należy pokonać jak największy dystans. A jeśli ktoś nie ma kondycji, może ten czas przejść i sprawdzić swoją formę. Można więc iść, biec, albo zrobić marszobieg – mówi Paweł Kukliński z Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej.

Test Coopera zaplanowano od 9:00 do 13:00. Udział w teście jest darmowy, zapisy są na miejscu – na stadionie BOSiR.

(at, mt)

O Teście Coopera mówi Paweł Kukliński z Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej: