AZ Jackson nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok – amerykański pomocnik wzmocni mistrza Polski

23 lipca, 2025

źródło: Jagiellonia źródło: Jagiellonia

Jagiellonia Białystok nie zwalnia tempa w letnim okienku transferowym. Nowym zawodnikiem mistrza Polski został 23-letni AZ Jackson, amerykański pomocnik, który ostatnio występował w barwach Columbus Crew. Umowa z klubem z Białegostoku obowiązywać będzie przez trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Kim jest AZ Jackson?

AZ Jackson to utalentowany środkowy pomocnik, który piłkarskie szlify zdobywał w akademii New York Red Bulls. Na początku swojej kariery miał okazję trenować również we Francji, gdzie spędził dwa lata. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych rozpoczął profesjonalną karierę, grając m.in. dla Minnesota United, St. Louis City oraz wspomnianego Columbus Crew.

Co istotne, Jackson ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji USA – w styczniu 2024 roku zagrał w towarzyskim spotkaniu przeciwko Słowenii.

Transfer do Jagiellonii Białystok

Transfer AZ Jacksona do Jagiellonii to kolejny krok w budowaniu silnej kadry na nadchodzący sezon, w którym zespół z Podlasia będzie rywalizować nie tylko w Ekstraklasie, ale i na arenie międzynarodowej. Nowy zawodnik ma zwiększyć rywalizację w środku pola i dodać drużynie kreatywności oraz dynamiki.

Jagiellonia przed meczem w europejskich pucharach

Nowy nabytek Jagiellonii ma szansę zadebiutować już w najbliższym meczu europejskich pucharów. W czwartek, 24 lipca, Jagiellonia Białystok zmierzy się z serbskim zespołem FK Novi Pazar w pierwszym meczu II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy UEFA.

(pc)