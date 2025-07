Awantura domowa w Białymstoku zakończyła się użyciem broni przez policjanta

18 lipca, 2025

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Strzały, młotek i dramatyczna interwencja w centrum Białegostoku. Policjanci zostali zaatakowani podczas awantury domowej w jednym z bloków przy skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Dobrej. Zgłoszenie nadeszło w czwartek (17 lipca) po godz. 21 – kobieta wzywała pomocy z balkonu, informując o agresywnym mężu.

Drzwi do mieszkania były zamknięte – otworzyli je strażacy. W środku funkcjonariusze zastali 33-latka, który rzucił się na nich z młotkiem.

– Zostali oni zaatakowani przez tego mężczyznę, który rzucał w nich różnymi przedmiotami. Atakował też ich młotkiem. Jeden z funkcjonariuszy użył broni – powiedział mł.insp. Tomasz Krupa rzecznik podlaskiej policji.

Postrzelony mężczyzna trafił do szpitala, a później do aresztu. Pobrano mu krew do badań toksykologicznych. Policja prowadzi dalsze czynności. (red.)