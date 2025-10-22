Home Wiadomości Autobusy linii 5, 21 i 30 jeżdżą częściej. Białystok zmienił rozkłady jazdy

Wiadomości

22 października, 2025

Autobusy linii 5, 21 i 30 jeżdżą częściej. Białystok zmienił rozkłady jazdy

Zielono - czarny autobus miejski przejeżdża przez skrzyżowania Al. Piłsudskiego i Sienkiewicza fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok
W Białymstoku zmieniły się rozkłady jazdy autobusów linii 5, 21 i 30. Od wtorku (21.10) kursują częściej, a godziny odjazdów lepiej dopasowano do potrzeb mieszkańców.

 

Na przykład autobusy linii 5 i 21 w dni robocze pojadą co 10–14 minut, a na linii 30 wprowadzono kurs po zakończeniu zajęć w pobliskiej szkole na Dojlidach Górnych.

– To świadczą o tym, że jesteśmy w stanie dynamicznie zmieniać wszystkie sugestie, prośby, wskazówki, jak zrobić przysiadki. Zawsze staramy się wdrażać to po to, żeby ta komunikacja była bardziej przyjazna, łatwiej dostępna – mówi Bogusław Prokop, dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Od początku października poprawiono także rozkłady linii 11, 28 i 100. Zwiększono liczbę kursów, dopasowano godziny przesiadek i skrócono przerwy między autobusami. Szczególnie skorzystają na tym mieszkańcy Zawad, Wygody i sąsiedniego Wasilkowa. (hk)

 

