Autobusy BKM nie będą już jeździły do miejscowości w gminie Dobrzyniewo Duże

Maj 15, 2022

Od poniedziałku (16.05) autobusy linii 113 Białostockiej Komunikacji Miejskiej nie będą dojeżdżały do Dobrzyniewa. Jak informuje magistrat linia zostaje zawieszona.

– Wójt Dobrzyniewa Dużego nie podpisał z Miastem Białystok aneksu do porozumienia komunikacyjnego w wymaganym terminie tj. do 13 maja. W związku z tym nie jest możliwe dalsze obsługiwanie linii 113 przez Białostocką Komunikację Miejską. Linia 113 BKM została uruchomiona 1 lutego 2022 r. w miejsce linii 106. Brak porozumienia co do warunków obsługi linii uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie BKM na terenie gminy Dobrzyniewo Duże – mówi Urszula Boublej, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Linia 113 kursowała na trasie:

W kierunku Dobrzyniewa Dużego:

PIASTOWSKA/PĘTLA (nr inw. 104) – Branickiego – al. Piłsudskiego – Dąbrowskiego – Antoniukowska – Antoniuk Fabryczny – Produkcyjna – Fasty Rolna – Dobrzyniewska – Dobrzyniewo Fabryczne – Ogrodniki – Dobrzyniewo Kościelne – Szosa Ełcka – Dobrzyniewo Duże ul. Szkolna – Lipowa – DOBRZYNIEWO DUŻE / SKLEP (nr inw. 886).

W kierunku Białegostoku:

Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa – Białostocka – Kościelna – Dobrzyniewo Kościelne – Ogrodniki – Dobrzyniewo Fabryczne – Fasty ul. Dobrzyniewska – Rolna – Białystok ul. Produkcyjna – Antoniuk Fabryczny – Antoniukowska – Dąbrowskiego – Al. Piłsudskiego – Branickiego – PIASTOWSKA/PĘTLA.

