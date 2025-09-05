Augustów: Funkcjonariusze KAS przejęli blisko 1500 paczek papierosów bez akcyzy

5 września, 2025

źródło: Podlaska KAS źródło: Podlaska KAS

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Suwałk zabezpieczyli blisko 1500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kontrabanda, której wartość rynkowa została oszacowana na ponad 25 tys. zł, znajdowała się w jednym ze sklepów w Augustowie.

Kontrola w pobliżu augustowskiego targowiska

Do zdarzenia doszło podczas rutynowych działań kontrolnych. Funkcjonariusze KAS weszli do sklepu położonego w sąsiedztwie targowiska w Augustowie, podejrzewając, że mogą być tam oferowane papierosy z przemytu.

W trakcie przeszukania placówki handlowej oraz przynależnego do niej pomieszczenia gospodarczego, mundurowi odnaleźli i zabezpieczyli prawie 1500 paczek papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Wartość kontrabandy i dalsze działania

Nielegalny towar wart był ponad 25 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, który wszczął postępowanie wobec właścicielki sklepu. Kobieta odpowie teraz za naruszenie przepisów prawa podatkowego – grozi jej wysoka kara grzywny.