Atak dronów na Polskę. Relacja na żywo

Polska przestrzeń powietrzna została minionej nocy wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Część z nich zestrzelono, a w Podlaskiem zwołano sztab kryzysowy. Rząd i służby apelowały o zachowanie spokoju i zgłaszanie wszelkich znalezisk policji. Prezentujemy najważniejsze komunikaty i wydarzenia w formie relacji na żywo.

12:04

Prezydent Białegostoku apeluje o spokój

– Wobec naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej informuję, że w Białymstoku nie doszło do żadnych incydentów. Miejskie służby są w gotowości. Rozumiem obawy, ale proszę o spokój. Korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, w tym komunikatów RCB – przekazał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

11:43

Policja: 12 tysięcy funkcjonariuszy w działaniach

Polska Policja poinformowała, że w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim odbyły się odprawy sztabowe z udziałem komendantów wojewódzkich i wojewodów. W działania związane z poszukiwaniem szczątków dronów zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów.

Funkcjonariusze pracują w trybie alarmowym, co oznacza podwyższoną gotowość do działań. – W przypadku znalezienia szczątków nieznanych obiektów należy nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani nie przenosić. Każde takie znalezisko trzeba natychmiast zgłosić służbom – apeluje Policja.

11.23

Premier Tusk w Sejmie: 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, wniosek o uruchomienie art. 4 NATO

– Odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, ale nie są to ostateczne dane – poinformował premier Donald Tusk w Sejmie. Jak podkreślił, po raz pierwszy w czasie tej wojny drony nadleciały nie z Ukrainy, lecz z terytorium Białorusi.

Pierwsze informacje o zmasowanym ataku na Ukrainę wojsko odebrało o 22:06, a pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej miało miejsce około 23:30. Ostatnie odnotowano o 6:30 rano. – To pokazuje skalę tej operacji. Trwała całą noc – mówił szef rządu.

Premier zaznaczył, że zestrzelono co najmniej trzy drony, ale liczba może być większa. Trwa poszukiwanie szczątków. Konsultacje z sojusznikami przybrały formę formalnego wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

10.26

Apel o pozostanie w domach odwołany

Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że apel o pozostanie w domach zostaje odwołany. – Obecnie nie ma potrzeby ograniczania aktywności mieszkańców. Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów służb i organów państwa – przekazała.

10.05

Ekspert o eskalacji

– Rosja rzuciła bezwzględne wyzwanie NATO. Nie należy mieć wątpliwości, że ta eskalacja następuje – ocenił prof. Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

9.55

Premier po posiedzeniu rządu

Donald Tusk podkreślił, że procedury zadziałały, a rosyjskie drony stanowiące zagrożenie zostały zestrzelone. Ostrzegał przed rosyjską dezinformacją.

9.40

Szefowa unijnej dyplomacji

Kaja Kallas: – To było działanie celowe. Rosja stawia na eskalację. Trzeba zwiększyć presję na Moskwę i wspierać Ukrainę. Będziemy wspierać takie inicjatywy jak budowa Tarczy Wschód.

9.08

Podlascy terytorialsi w gotowości

Żołnierze WOT w Podlaskiem mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach – w czasie do sześciu godzin.

9.06

Premier: sytuacja jest poważna

– Sytuacja jest poważna; dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze – powiedział premier Donald Tusk podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów. Zapewnił, że państwowe instytucje zdają egzamin. – Nie ma powodów do paniki – dodał.

8.15

Wojsko kończy działania w powietrzu

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

8.10

Otwarto Lotnisko Chopina

Warszawski port lotniczy wznowił działalność. Podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami.

7.46

Szkoły w Podlaskiem działają normalnie

Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował, że placówki oświatowe funkcjonują zgodnie z planem.

7.32

Lotniska zamknięte w nocy

Ze względów bezpieczeństwa czasowo wstrzymano ruch na lotniskach w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i Modlinie.

7.20

Alert RCB

Mieszkańcy Podlaskiego otrzymali alert:

„Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój.”

7.00

Sztab kryzysowy w Białymstoku

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zwołał sztab kryzysowy w Komendzie Wojewódzkiej Policji. – Monitorujemy sytuację, a wszystkie służby działają – poinformował.

6.51

Rada Ministrów zbiera się w trybie nadzwyczajnym

Premier Tusk o 8.00 zwołał posiedzenie rządu w sprawie bezpieczeństwa państwa – przekazał rzecznik Adam Szłapka.

6.46

Policja: brak szczątków dronów

– Nie mamy do chwili obecnej informacji o odnalezieniach szczątków dronów w województwie podlaskim. Monitorujemy sytuację – poinformował Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

6.45

Posiedzenie sztabu kryzysowego w KWP

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku trwa posiedzenie sztabu z udziałem wojewody podlaskiego.

6.00

Premier informuje NATO

Donald Tusk: – Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie.

5.57

5.55

Minister obrony: drony zostały zestrzelone

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że natychmiast uruchomiono procedury obronne. – Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone – przekazał.

Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie: – To akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Najbardziej zagrożone województwa to podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

