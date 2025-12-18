Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski w Białymstoku. Drugi Polak w kosmosie inspiruje młodych

18 grudnia, 2025

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w Białymstoku, źródło: UMB Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w Białymstoku, źródło: UMB

Drugi Polak w kosmosie i pierwszy, który pracował na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedził Białystok w ramach ogólnopolskiej misji naukowo-technologicznej „Polska sięga gwiazd”.

Astronauta podczas 18-dniowej misji kosmicznej zrealizował 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie uczelnie i firmy.

– Nad Polską Misją Kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, japońską agencją kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej Polskiej Misji Kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki, transportu z Polski przez Europę, do Stanów Zjednoczonych i na orbitę, więc wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem – mówi dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Zdaniem astronauty potencjał już mamy, teraz kluczowe jest, jak go wykorzystamy. – Mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą inwestować w siebie, w swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej – dodaje dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Białystok był jednym z ostatnich przystanków ogólnopolskiej trasy naukowo-technologicznej „Polska sięga gwiazd”. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 600 studentów i uczniów. Padały pytania o pracę w sektorze kosmicznym – nie tylko dla inżynierów, ale też lekarzy, chemików i biologów. To potwierdza, że kosmos coraz częściej przestaje być niszą, a staje się realną ścieżką kariery. Spotkania z naukowcami, studentami i uczniami pokazały też, jak duże jest zainteresowanie kosmosem także poza największymi ośrodkami akademickimi.

Spotkanie akademickie, jak i uczniowskie można obejrzeć na platformie YouTube Uniwersytetu Medycznego. (hk)

Relacja Hanny Kość: