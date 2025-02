Artystyczne oblicze wykładowców Politechniki Białostockiej – O „zapisie” rozmawiamy z dr. Magdaleną Toczydłowską

15 lutego, 2025

fot. Dariusz Piekut /PB fot. Dariusz Piekut /PB

To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć twórczość tych, którzy na co dzień uczą innych sztuki tworzenia. Wystawa „Zapis”, prezentowana w Galerii Pod Arkadami w Łomży, gromadzi prace dziesięciu artystów związanych z Katedrą Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Indywidualność ponad wspólny temat

Tym razem artyści nie narzucili sobie jednego, przewodniego motywu – każdy twórca przedstawia to, co jest mu najbliższe. Jak mówi Magdalena Toczydłowska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Architektury PB, wystawa ma na celu ukazanie indywidualnych ścieżek twórczych, które są nieodłącznym elementem pracy artysty.

– Czuliśmy silną potrzebę, by zaprezentować nasze własne, unikalne spojrzenie na sztukę, nie myśląc o wspólnym artystycznym problemie – podkreśla Toczydłowska.

Różnorodność technik i form

Na wystawie „Zapis” będzie można podziwiać szeroki wachlarz technik i stylów, takich jak:

rysunek eksperymentalny i klasyczny,

grafika warsztatowa i cyfrowa,

kolaż,

malarstwo,

fotografia eksperymentalna,

komiks.

To właśnie w tej różnorodności tkwi siła ekspozycji – każdy odwiedzający znajdzie tu coś, co go zaintryguje i poruszy.

Wyjątkowy debiut

Jednym z artystów biorących udział w wystawie jest Marek Oleksicki, który od tego roku dołączył do grona wykładowców Katedry Grafiki PB. Specjalizuje się w komiksie i jest ceniony za brawurową kreskę oraz doskonały warsztat. To jego debiut w tym gronie, a jego prace z pewnością przyciągną uwagę miłośników tej formy sztuki.

Wystawa jako element dialogu

Ekspozycja „Zapis” to nie tylko okazja do podziwiania dzieł wykładowców Politechniki Białostockiej, ale także przestrzeń do rozmów o sztuce. Dla studentów jest to szansa, by zobaczyć, jak ich nauczyciele realizują własne projekty artystyczne. To również moment konfrontacji twórców z publicznością – odbiór wystawy, pytania i refleksje widzów stają się cennym elementem twórczego procesu.

Szczegóły wystawy:

Termin: 14 lutego – 9 marca 2025

Wernisaż: 14 lutego 2025 (piątek), godz. 18:00

Miejsce: Galeria Pod Arkadami, Stary Rynek w Łomży

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o idei wystawy, jej kulisach oraz znaczeniu dla środowiska artystycznego? Wysłuchaj rozmowy z Magdaleną Toczydłowską: