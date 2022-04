Artyści OiFP oraz Trio Włodka Pawlika wykonają wspólnie oratorium „Pieśń o Bogu ukrytym”

Kwiecień 28, 2022

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Jesteśmy razem” – to tytuł koncertu oratoryjnego z udziałem Orkiestry i Filharmonii Podlaskiej oraz Trio Włodka Pawlika, który poprowadzi Wiktoria Żadźko, dyrygentka z Ukrainy, zwyciężczyni międzynarodowego konkursu dyrygenckiego im Grzegorza Fitelberga.

Koncert rozpocznie utwór ukraińskiego kompozytora Myrosława Skoryka „Melodia”.

Następnie melomani usłyszą oratorium „Pieśń o Bogu ukrytym” skomponowane przez Włodka Pawlika na podstawie poematu Karola Wojtyły.

Partie solowe wykonają Joanna Motulewicz i Tomasz Rak. W roli narratora wystąpi Maciej Nerkowski.

– Taka coincidentia zdarzeń, które wiążą się z tym koncertem, czyli święto Konstytucji 3 maja, ale przede wszystkim to co dzieje się na Ukrainie, bo koncert jest dedykowany właśnie Ukrainie. Takie tridum; Karol Wojtyła, Ukraina i moje skromne dzieło, zostanie zaprezentowane białostockiej publiczności. (…) To nie jest moja pierwsza próba komponowania do poezji, ponieważ ktoś niedawno podsumowywał moją twórczość i okazało się, że stworzyłem muzykę do sonetów Szekspira, do poezji Iwaszkiewicza, Zagajewskiego, Norwida oraz Baczyńskiego – mówił kompozytor Włodek Pawlik.

Oratorium „Pieśń o Bogu ukrytym” skomponowane przez Włodka Pawlika, pod batutą Wiktorii Żadźko, usłyszymy 3 maja o 19.00 na dużej scenie opery przy Odeskiej. (jd/ea)

Na próbie do oratorium „Pieśń o Bogu ukrytym” był „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz