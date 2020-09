Art Weekend. Propozycja dla miłośników i znawców sztuki współczesnej

Wrzesień 30, 2020

źródło: BOK/fot. Karolina Sobel

Na mapie wydarzeń kulturalnych w Białymstoku pojawił się Art Weekend. Impreza ma zrekompensować Dni Sztuki Współczesnej, które nie odbyły się wiosną z powodu epidemii koronawirusa.

Art Weekend będzie jednak inicjatywą organizowaną na mniejszą skalę. Jej trzon stanowić będą spektakle teatralne i taneczne, ale będzie jeden wyjątek – koncert zespołu Meek, Oh Why?.

– Zachęcam do tego, żeby przyjść na ten koncert i posłuchać młodych twórców. Grupa w bardzo ciekawy, liryczny sposób łączy hip – hop z brzmieniami elektronicznymi i popowymi. Ta fuzja dźwięków powoduje ciekawy efekt końcowy – mówi Katarzyna Kruszewska z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Art Weekend potrwa od 9 do 11 października. W tym czasie zostanie zagranych siedem spektakli.

– Zaczynamy od „Trucizny” Polskiego Teatru Tańca i jest to powrót Teatru Tańca z Poznania do Białegostoku po kilku latach nieobecności, z bardzo wyjątkowym spektaklem. W moim odczuciu, mocno różniącym się od dotychczasowej działalności, twórczości Polskiego Teatru. Niesamowity jest też sam temat przedstawienia, ponieważ odnosi się do epidemii… w tym przypadku epidemii tańca – dodawała Katarzyna Kruszewska.

Wejścia na przedstawienia i koncert są biletowane. Wejściówki można kupić w kasie Kina Forum, w Centrum Ludwika Zamenhofa, lub poprzez stronę BOK-u. (ea/mc)