Art Weekend po raz trzeci w Białymstoku

Wrzesień 19, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Między 7 a 9 października w Białymstoku odbędzie się Art Weekend. W programie trzeciej odsłony tego kameralnego festiwalu znalazły się spektakle teatralne, taneczne oraz koncert.

Art Weekend to festiwal, podczas którego przybliżane są najnowsze trendy w teatrze, tańcu i muzyce, przedstawiciele nowej fali w sztuce, najciekawsi twórcy młodego pokolenia, którzy prezentują się w małych formach teatralnych, mikroteatrach, spektaklach kameralnych, często solowych.

– To alternatywa dla Dni Sztuki Współczesnej, trochę inna formuła, ale dotycząca tego samego. Oscylujemy głównie wokół człowieka, bycia w relacji z samym sobą, w relacjach w społeczności, w różnych kręgach – powiedziała Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. – Te relacje przedstawiane są w różny sposób przez artystów, co dotyka każdego z nas, czasem jest to ciało, głos, czasem jest to ból wewnętrzny, a czasem rozliczenie się ze swego miejsca w świecie.



W tym roku czeka nas koncert, dwa spektakle taneczne i trzy spektakle teatralne.

– Art Weekend skupia się na teatrach, teatrach niszowych, kameralnych – taka jest idea tego festiwalu. Większość wydarzeń będzie odnosiła się do schematów, problemów dotyczących płci, i to obu płci – mówiła Katarzyna Kruszewska, koordynatorka festiwalu.

Art Weekend odbywać się będzie w czterech lokalizacjach – w Kinie Forum, Akademii Teatralnej, Uniwersyteckim Centrum Kultury i schronie w budynku przychodni przy ul. Białówny, gdzie będzie można obejrzeć jeden ze spektakli. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (mt)

Program: