Art Białystok – sztuka zyskuje głos. Targi i Forum Sztuki w Politechnice Białostockiej

17 czerwca, 2025

Ewelina Godlewska i Janusz Żabiuk – pomysłodawcy Targów i Forum Sztuki „Art Białystok”, fot. A. Jakuć Ewelina Godlewska i Janusz Żabiuk – pomysłodawcy Targów i Forum Sztuki „Art Białystok”, fot. A. Jakuć

W dniach od 10 do 12 października Politechnika Białostocka zamieni się w przestrzeń twórczego dialogu. W hali Wydziału Architektury po raz pierwszy odbędą się Targi i Forum Sztuki „Art Białystok” – inicjatywa, która ma wypełnić ważną lukę w kulturalnym krajobrazie miasta.

Organizatorzy – Ewelina Godlewska i Janusz Żabiuk – podkreślają wyjątkowość tego przedsięwzięcia. – Art Białystok to świeża energia, autentyczne spotkania i miejsce, gdzie sztuka wreszcie zyskuje widoczność i znaczenie w Białymstoku – mówi Ewelina Godlewska.

Targi i Forum Sztuki odbędą się w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, której przeszklony dach i otwarta forma tworzą idealne warunki ekspozycyjne. – W Białymstoku i w regionie edukacja artystyczna na poziomie wyższym funkcjonuje tylko na tym wydziale. Dlatego to miejsce jest naturalnym wyborem i jedynym, w którym sztuka może zaistnieć z pełnym przekonaniem – tłumaczy Janusz Żabiuk.

W programie znajdzie się prezentacja malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej, plakatu, fotografii i rysunku – zarówno uznanych artystów, jak i młodych twórców. Swoją twórczość zaprezentują także studenci Wydziału Architektury. Wśród wystawców znajdą się indywidualni artyści, galerie, kolektywy i inicjatywy artystyczne. Łącznie zaplanowano około 40 stoisk.

Równolegle z targami odbędzie się Forum Sztuki – cykl paneli, wykładów i debat poświęconych m.in. rynkowi sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli twórczości w przestrzeni publicznej i architekturze. – To część bardziej refleksyjna i edukacyjna wydarzenia, która otwiera przestrzeń do rozmowy o roli sztuki dzisiaj – dodaje Godlewska.

Zgłoszenia do udziału w targach są otwarte do 30 czerwca. Formularz znajduje się na stronie internetowej organizatora. – To jedyne takie wydarzenie w regionie, które daje szansę spotkania artystów i sztuki w jednym miejscu. A dzięki wsparciu Politechniki Białostockiej, miasta i województwa – organizowane jest na naprawdę dużą skalę – mówi Janusz Żabiuk. (AJ)

Posłuchaj rozmowy o Targach i Forum Sztuki Art Białystok.