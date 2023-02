Areszt w Białymstoku. Dzień Tradycji Służby Więziennej

Dzień Tradycji Służby Więziennej świętowano w poniedziałek (20.02) w Areszcie Śledczym w Białymstoku . Ten dzień obchodzono po raz pierwszy w całej Polsce.

Służba Więzienna odwołuje się do Straży Więziennej z dwudziestolecia międzywojennego. – W tym dniu powracamy do dwóch dekretów wydanych przez marszałka Józefa Piłsudskiego z 1919 roku, które regulowały funkcjonowanie ówczesnej straży więziennej i dawały prawo do pełnienia służby również kobietom – przypomina mjr Małgorzata Błażewicz, dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku. I dodaje: – Areszt w Białymstoku ma trudną krwawą historię; zginęło tu wiele osób: za caratu, potem podczas wojny i za czasów komunistycznych, wielu funkcjonariuszy było bowiem działaczami niepodległościowego podziemia czy AK.

Obecnie w Areszcie Śledczym w Białymstoku funkcjonują działy: penitencjarny, kwaterunkowy, ochrony, ewidencji, system dozoru elektronicznego, każdy ma swoje zadania, ale i jeden cel wspólny: to izolacja społeczeństwa przed przestępstwami i ich resocjalizacja – mówi dyrektor Błażewicz.

Białostocki areszt to duża jednostka, w sumie na 1000 miejsc (w areszcie przy Kopernika i w oddziale zewnętrznym przy Hetmańskiej) z celami od jedno- po 18-osobowe. Tu przebywają osoby i tymczasowo aresztowane, i recydywiści. – Skazani podlegają resocjalizacji, kierujemy osadzonych do pracy (nie tylko na terenie jednostki, ale też poza murami więzienia), mogą zarabiać pieniądze, odpracowywać długi – zaznacza mjr Małgorzata Błażewicz.

W obu placówkach pracuje łącznie ponad 360 funkcjonariuszy, a 1/3 z nich to kobiety. Major Błażewicz podkreśla, że ciężka służba więzienna to praca dla osób odważnych, cierpliwych i empatycznych, które mają odpowiednie warunki psycho-fizyczne.

Podczas poniedziałkowych obchodów była uroczysta odprawa, awanse, nagrody i odznaczenia. W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz, przedstawiciele duchowieństwa z abp. Józefem Guzdkiem i abp. Jakubem, reprezentanci służb mundurowych – straży granicznej, pożarnej, miejskiej, policji oraz wojska.

Areszt Śledczy w Białymstoku przy ulicy Kopernika, mieści się w historycznych budynkach powstałych na początku XX wieku. Jest on przeznaczony dla mężczyzn i kobiet tymczasowo aresztowanych. W areszcie mogą też przebywać osadzeni tzw. niebezpieczni oraz kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego. W jednostce odbywają również karę osadzeni mężczyźni i kobiety w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Areszt Śledczy w Białymstoku podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie.

Aresztowi Śledczemu w Białymstoku podlega Oddział Zewnętrzny, przy ulicy Hetmańskiej. Odbywają tam karę wyłącznie mężczyźni, recydywiści, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego. (at)