Archeolodzy omawiają wyniki badań prowadzonych w województwie podlaskim. W Białymstoku trwa 2. Podlaska Konferencja Archeologiczna

24 kwietnia, 2025

Konferencja Archeologiczna, fot. Hanna Kość Konferencja Archeologiczna, fot. Hanna Kość

Województwo podlaskie jest bardzo ciekawym regionem do badań archeologicznych – tak zapewniają organizatorzy i uczestnicy 2. Podlaskiej Konferencji Archeologicznej, która przez dwa dni odbywa się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

Nowe odkrycia znacząco poszerzają wiedzę o przeszłości terenów, wymagając regularnej przestrzeni do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami.

– Mamy dziewicze tereny, które kryją, choćby patrząc na wyniki dzisiejszej konferencji, zaskakujące odkrycia i z tego względu, że te prace trwają, w wielu miejscach są to pierwsze prace, może się okazać, że województwo podlaskie jeszcze czeka wiele sensacyjnych odkryć – mówi dr inż. Adam Musiuk, Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Podczas konferencji prezentowane są referaty dotyczące wyników badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2023-2024, a także aktualnych analiz i opracowań materiałów zabytkowych. Tematyka koncentruje się na województwie podlaskim.

– Pierwsze badania, które tutaj zostały przedstawione dotyczyły Lipska i są bardzo ciekawe, zwłaszcza ze względu na to, że jest to stanowisko wyjątkowe. Nie ma dużo stanowisk paleolitycznych z ustaloną stratografią. Będzie również sporo referatów związanych z ubiegłorocznymi badaniami Tykocina. To małe miasto, a tak dobrze przebadane archeologicznie – mówi Aleksander Piasecki, archeolog z Muzeum Podlaskiego.

Na 2. Podlaską Konferencję Archeologiczną przyjechało 70 badaczy, którzy zaprezentują kilkadziesiąt wyników badań. (hk)

Relacja Hanny Kość: