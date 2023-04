Arboretum w Kopnej Górze z grami terenowymi już otwarte

13 kwietnia, 2023

Arboretum w Kopnej Górze /źródło: Nadleśnictwo Supraśl

Arboretum (ogród dendrologiczny) w Kopnej Górze (gm. Supraśl) jest już ponownie otwarte po zimowej przerwie. W tym roku leśnicy przygotowali dla odwiedzających dodatkową atrakcję: arboretum będzie można zwiedzać z aplikacją mobilną zawierającą m.in. 3 gry terenowe.

– Przy okazji pobytu zapraszamy również na ścieżkę edukacyjną poświęconą pszczołom i bartnictwu, znajdującą się w pobliżu, obok miejscowości Łaźnie (ok. 2,5 km od Kopnej Góry) – podaje Krzysztof Łaziuk z Nadleśnictwa Supraśl.

Arboretum jest czynne do 30 września w godzinach 9:00-19:00 we wszystkie dni tygodnia. Oprowadzanie przez przewodnika grup zorganizowanych odbywa się tylko w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu.

Arboretum w Kopnej Górze zostało założone w 1988 roku i zajmuje 26 hektary. Kolekcja ogrodu obecnie obejmuje ok. 500 gatunków i odmian drzew i krzewów zdolnych do rozwoju w surowych warunkach klimatu Podlasia. Rośliny w arboretum podzielone są na 10 kolekcji. Wśród nich znajdują się drzewa, krzewy oraz rośliny ozdobne. W Kopnej Górze w pobliżu budynków administracyjnych znajduje się szkółka roślin ozdobnych. Po spacerze można skorzystać z wiaty, zadaszeń, miejsc ogniskowych i rozległej przestrzeni na przyległej do arboretum polanie. Można tam też zobaczyć efekty prac przy powstającej zagrodzie pokazowej żubrów. (opr. at)