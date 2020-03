Apel prezydenta o przestrzeganie obostrzeń w kościele

Marzec 25, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Prezydent Białegostoku zaapelował do kościołów i związków wyznaniowych o przestrzeganie nowych ograniczeń co do liczby osób. Na mszy – poza kapłanem – może przebywać maksymalnie pięć osób.

Prezydent wystąpił z tym apelem po informacji, że w środę (25.03) rano w jednym z białostockich kościołów było na mszy kilkanaście osób.

– To też jest apel do tych, którzy udają się na te msze. Jeżeli stwierdzą, że są szóstą osobą, to po prostu w tym momencie nie powinni zostać, bo też niepotrzebnie narażają na niepotrzebny stres tych, którzy sprawują mszę – mówi Tadeusz Truskolaski.

Wprowadzone ograniczenia będą obowiązywały do 11 kwietnia, czyli tzw. Wielkiej Soboty poprzedzającej Wielkanoc. (mt/mc)