Apel o dialog. UMP zajęła stanowisko ws. wydarzeń na Białorusi

Sierpień 12, 2020

Prezydenci 11 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich zajęli stanowisko w sprawie wydarzeń na Białorusi. Zaapelowali do białoruskich władz o rozpoczęcie dialogu, który zastąpi stosowane obecnie rozwiązania siłowe.

– Wolność jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Nie można zachowywać milczenia, kiedy to najważniejsze prawo jest naruszane, kiedy narzędziem polityki staje się przemoc i opresja. Historia pozwala nam wierzyć, że władza obojętna wobec oczekiwań społeczeństwa ostatecznie nie może zwyciężyć. Potrafi ona jednak spowodować nieodwracalne szkody i wyrządzić krzywdy, których nie sposób zapomnieć ani zrekompensować. Jest to szczególnie ważne dla nas, Polaków, bo wiemy jak cenne i kruche zarazem są wolności oraz swobody obywatelskie – napisali we wspólnym stanowisku włodarze polskich miast, w tym Białegostoku. (mt/mc)