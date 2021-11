Anita Lipnicka z koncertem w Kinie Forum [KONKURS]

Listopad 12, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W niedzielę (14.11) w Kinie Forum z koncertem w ramach cyklu „Premiery Muzyczne” wystąpi Anita Lipnicka. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, związana kiedyś z grupą Varius Manx, na scenie jest już nieprzerwanie od 25 lat.

Dziś Anita Lipnicka ma na swoim koncie łącznie 14 albumów sprzedanych w ponad 2 milionach egzemplarzy. Podczas koncertu w Białymstoku będzie promować swój ostatni krążek, zatytułowany „Intymnie”.

“Każda historia ma swój początek. Każda piosenka ma swoją historię. Z żadnego wywiadu nie da się dowiedzieć o mnie tyle, co z tekstów, które piszę od ponad 25 lat. Dlatego zdecydowałam się zwieńczyć obchody swojego jubileuszu pracy twórczej wyjątkową trasą, podczas której będę nie tylko śpiewać, ale dużo opowiadać o tym, jakie tajemnice kryją w sobie moje piosenki. To będzie bardzo kameralne, bardzo osobiste spotkanie. Dlatego też wymaga specjalnej oprawy i narracji muzycznej. Na scenie pojawię się w rozszerzonym składzie, co nie oznacza, że będzie głośniej – wręcz przeciwnie. Użyję wszystkich dostępnych mi środków wyrazu by w ciszy i skupieniu zabrać słuchaczy do niezwykłego ogrodu wrażeń, gdzie to co realne przemiesza się z wyimaginowanym, gdzie surowe brzmienia akustycznych instrumentów znajdą swoje miejsce w otulinie subtelnych elektronicznych przestrzeni… Chcecie posłuchać moich opowieści? Zobaczmy się podczas trasy Intymnie…” – mówi Anita Lipnicka.