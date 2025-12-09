Aniołki z opłatkiem – pomoc czy legalne żebractwo? Odsłaniamy kulisy świątecznych zbiórek!

9 grudnia, 2025

W galeriach handlowych każdego roku widzimy ich wszyscy. Uśmiechnięte „aniołki” z opłatkiem, często bardzo młode osoby, które proszą o wsparcie dla chorego dziecka. Wielu z nas wrzuca pieniądze do puszki bez zastanowienia — bo święta, bo warto pomagać, bo wyglądają na wolontariuszy. Ale czy na pewno wiemy, kto stoi za świątecznymi zbiórkami? Jak działają fundacje, które widzimy przed sklepami? I co dokładnie dzieje się z pieniędzmi, które wrzucamy do puszek lub płacimy przez terminal? Nasz najnowszy reportaż śledczy odpowiada na te pytania — i pokazuje, że rzeczywistość bywa dużo bardziej złożona, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.

Posłuchaj reportażu Pawła Cybulskiego, o fundacji organizującej świąteczne zbiórki tutaj:

Dlaczego powstał ten reportaż?

Impulsem była sytuacja, którą zauważyliśmy latem na kampusie Politechniki Białostockiej. Grupa młodych ludzi otrzymywała puszki i instrukcje… na parkingu. Dokumenty podpisywano w samochodzie. Po krótkiej rozmowie koordynatorzy nagle zniknęli z terenu uczelni. To był pierwszy sygnał, że warto sprawdzić, jak naprawdę wygląda praca „aniołków”.

Śledztwo zaprowadziło nas przez:

firmy współpracujące z fundacją,

nieletnich pracowników podpisujących umowy wolontariackie,

terminale płatnicze należące do prywatnych podmiotów,

brak sprawozdań finansowych,

oraz relacje osób, które w zbiórkach brały udział.

Co odkrywamy w reportażu?

Reportaż pokazuje kulisy systemu, który z zewnątrz wygląda jak charytatywna akcja, a od środka… jak świetnie zaplanowany biznes, w którym:

Fundacja nie ma „wolontariuszy”, aniołki są faktycznie pracownikami ,

niepełnoletni podpisują umowy o bezpłatny wolontariat, ale dostają wynagrodzenie

pieniądze z terminali trafiają najpierw do prywatnych firm ,

fundacja przekazuje jedynie część zebranych środków i nie jesteśmy w stanie sprawdzić ile

Usłyszysz także relację naszego dziennikarza, który incognito wziął udział w zbiórce i potwierdził mechanizmy opisane przez innych uczestników.

Dlaczego powinieneś tego posłuchać?

Bo w święta chcemy pomagać.

Bo zakładamy, że nasze pieniądze trafiają tam, gdzie trzeba.

Bo ufamy osobom, które uśmiechają się do nas w stroju aniołka.

Ten reportaż nie ma zniechęcać do dobroczynności. Ma pomóc rozróżnić prawdziwą pomoc od dobrze zorganizowanego, legalnego – choć moralnie wątpliwego – biznesu.

