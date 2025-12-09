Aniołki z opłatkiem – pomoc czy legalne żebractwo? Odsłaniamy kulisy świątecznych zbiórek!

W galeriach handlowych każdego roku widzimy ich wszyscy. Uśmiechnięte „aniołki” z opłatkiem, często bardzo młode osoby, które proszą o wsparcie dla chorego dziecka. Wielu z nas wrzuca pieniądze do puszki bez zastanowienia — bo święta, bo warto pomagać, bo wyglądają na wolontariuszy. Ale czy na pewno wiemy, kto stoi za świątecznymi zbiórkami? Jak działają fundacje, które widzimy przed sklepami? I co dokładnie dzieje się z pieniędzmi, które wrzucamy do puszek lub płacimy przez terminal? Nasz najnowszy reportaż śledczy odpowiada na te pytania — i pokazuje, że rzeczywistość bywa dużo bardziej złożona, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Dlaczego powstał ten reportaż?
Impulsem była sytuacja, którą zauważyliśmy latem na kampusie Politechniki Białostockiej. Grupa młodych ludzi otrzymywała puszki i instrukcje… na parkingu. Dokumenty podpisywano w samochodzie. Po krótkiej rozmowie koordynatorzy nagle zniknęli z terenu uczelni. To był pierwszy sygnał, że warto sprawdzić, jak naprawdę wygląda praca „aniołków”.
Śledztwo zaprowadziło nas przez:
-
firmy współpracujące z fundacją,
-
nieletnich pracowników podpisujących umowy wolontariackie,
-
terminale płatnicze należące do prywatnych podmiotów,
-
brak sprawozdań finansowych,
-
oraz relacje osób, które w zbiórkach brały udział.
Co odkrywamy w reportażu?
Reportaż pokazuje kulisy systemu, który z zewnątrz wygląda jak charytatywna akcja, a od środka… jak świetnie zaplanowany biznes, w którym:
-
Fundacja nie ma „wolontariuszy”, aniołki są faktycznie pracownikami,
-
niepełnoletni podpisują umowy o bezpłatny wolontariat, ale dostają wynagrodzenie
-
pieniądze z terminali trafiają najpierw do prywatnych firm,
-
fundacja przekazuje jedynie część zebranych środków i nie jesteśmy w stanie sprawdzić ile
Usłyszysz także relację naszego dziennikarza, który incognito wziął udział w zbiórce i potwierdził mechanizmy opisane przez innych uczestników.
Dlaczego powinieneś tego posłuchać?
Bo w święta chcemy pomagać.
Bo zakładamy, że nasze pieniądze trafiają tam, gdzie trzeba.
Bo ufamy osobom, które uśmiechają się do nas w stroju aniołka.
Ten reportaż nie ma zniechęcać do dobroczynności. Ma pomóc rozróżnić prawdziwą pomoc od dobrze zorganizowanego, legalnego – choć moralnie wątpliwego – biznesu.
