Andy Pelmard nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok – transfer z Clermont Foot 63

8 września, 2025

źródło: Jagiellonia źródło: Jagiellonia

Jagiellonia Białystok wzmacnia skład przed kolejnymi wyzwaniami. Do zespołu „Dumy Podlasia” dołączył Andy Pelmard, 25-letni obrońca, który został wypożyczony na rok z Clermont Foot 63. Klub zapewnił sobie także opcję wykupu piłkarza po zakończeniu sezonu.

Kim jest Andy Pelmard?

Nowy defensor Jagiellonii to zawodnik z bogatym doświadczeniem w europejskiej piłce. W swojej dotychczasowej karierze występował w takich ligach, jak:

Ligue 1 – OGC Nice, Clermont Foot 63,

Super League Szwajcarii – FC Basel,

LaLiga – UD Las Palmas,

Serie A – US Lecce.

Pelmard to piłkarz wszechstronny, dobrze radzący sobie w defensywie, ale potrafiący również rozpocząć akcję ofensywną swojego zespołu.

Kariera reprezentacyjna

Nowy nabytek Jagiellonii ma za sobą również grę w młodzieżowych reprezentacjach Francji, w których łącznie rozegrał 17 spotkań. Na poziomie seniorskim Pelmard reprezentuje barwy Madagaskaru, z którym walczył m.in. w eliminacjach do Pucharu Narodów Afryki.

Wzmocnienie dla Dumy Podlasia

Transfer Andy’ego Pelmarda to ważne wzmocnienie linii obrony Jagiellonii Białystok. Klub z Podlasia w ostatnich sezonach konsekwentnie buduje skład, łącząc młodych i doświadczonych zawodników z różnych lig europejskich.

Kibice liczą, że francuski obrońca szybko wkomponuje się w drużynę i pomoże „Dumie Podlasia” w walce o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie.

(pc)