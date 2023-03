AMP w Tenisie Stołowym – Półfinał B na Politechnice Białostockiej [ZDJĘCIA]

19 marca, 2023

AMP w Tenisie Stołowym na PB, fot. Dariusz Piekut AMP w Tenisie Stołowym na PB, fot. Dariusz Piekut

Politechnika Białostocka była gospodarzem Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym – Półfinał B. Zawody były rozgrywane przez cały weekend (18-19.03) w Akademickim Centrum Sportu uczelni. Do Białegostoku przyjechali reprezentacji 17 uczelni z pięciu województw.

O awans do finału, który odbędzie się w połowie maja w Gdańsku, rywalizowały drużyny męskie i kobiecie. Wystartowało 15 zespołów damskich i 16 męskich, awansowało zaś 5 drużyn męskich i 5 drużyn kobiecych.

– Poziom zawodów był bardzo zróżnicowany. Czołówka zwycięzców to są zawodnicy i zawodniczki grający w polskiej ekstraklasie bądź pierwszej lidze – powiedział Jerzy Mazur, sędzia główny zawodów.

Najlepsi wśród mężczyzn byli reprezentanci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Zamojskiej w Zamościu i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Do finału awansowały także ekipy z Politechniki Białostockiej i Politechniki Lubelskiej.

– Myślę, że zagraliśmy naprawdę dobre pojedynki. Każdy z nas podszedł do turnieju profesjonalnie, z dużym zaangażowaniem, widać było naszą chęć gry – podsumowuje Jacek Barbachowski z ekipy Politechniki Białostockiej. – Cieszymy się, że fajnie to wyszło, że pokonaliśmy te drużyny, z którymi mieliśmy wygrać i które miały nam dać te zwycięstwa – dodaje.

– Cieszymy się. Finały w Gdańsku będą fajnym sprawdzeniem się, ale też reprezentowaniem uczelni – dodaje Paweł Piszczatowski z drużyny Politechniki Białostockiej.

Wśród kobiet najlepsze były zaś ekipy z: Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do finału przeszły także reprezentantki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

– Cieszy nas sukces chłopaków, to super wynik. Liczymy na to, że w Gdańsku sobie poradzą. Dziewczynom trochę zabrakło szczęścia, ale walczyły dzielnie (8. miejsce w klasyfikacji końcowej kobiet – przyp. red.), także im także wielkie gratulacje – podsumowuje Paweł Kukliński, wiceprezes ds. sportowych Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej. – Były to zawody na naprawdę wysokim poziomie, dużo było zawodników z Ekstraklasy, przyjemnie to się oglądało – dodaje.

Zawody honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku i Retor Politechniki Białostockiej. Organizatorami byli: Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego i Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej. Imprezę medialnie wspierało Radio Akadera. (mt)

Relację z zawodów przygotowała Małgorzata Turecka: