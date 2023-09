Amfiteatr OiFP. Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w formie spektaklu

7 września, 2023

Fot. B. Maleszewska/Książnica Podlaska Fot. B. Maleszewska/Książnica Podlaska

To będzie wyjątkowe 12. Narodowe Czytanie w Białymstoku, bo w wersji teatralanej. W tym roku na deskach amfiteatru Opery i Filharmonii Podlaskie czytający i widzowie przeniosą się w czasy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszckowej za sprawą sielskiej scenografii, kostiumów i muzyki.

Na spotkanie z bohaterami powieści – Bohatyrowiczami i Korczyńskimi zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Białegostoku. Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej 9 wrzesnia od godziny 11. W tym roku opiekę artystyczną nad białostockim wydarzeniem przyjął Rafał Supiński – aktor i wokalista OiFP, który jest zarówno reżyserem jak i scenarzystą wydarzenia.

– Szykujemy wersję teatralną Narodowego Czytania, by odczarować to czytanie „Nad Niemnem”. Przenosimy się w świat i czasy bohaterów epopei Orzeszkowej, by poczuć ten klimat wzrokowo i muzycznie (za muzykę odpowiada Max Fedorov). To mini przedstawienie, bowiem na scenie pojawi się sielska scenografia (m.in. roślinność, snopki słomy, płotki, naczynia, wywieszone pranie), a czytający wystapią w kostiumach z epoki. Goście czytać będa frgmenty „Nad Niemnem” z podziałem na role. Prócz narracji pojawią się dialogi – mówi Rafał Supiński.

Ze względu na teatralną formę wydarzenia – po raz pierwszy – w czwartek (7.09) uczestnicy Narodowego Czytania w Białymstoku przybyli do amfitatru na próbę generalną. – Przenosimy się nad Niemen, by uczestniczyć w życiu Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Czytanie tej książki daje wiele radości i przeżyć – wskazuje Beada Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej.

Zdaniem marszałka Artura Kosickiego 9 września w Białymstoku szykuje sie niezykłe czytanie. – To nie zwykłe otwarcie ksiązki i czytanie, ale wręcz przedstawienie. To też dobry pomysl na propagowanie czytelnictwa – mówił po próbie marszałek Kosiscki.

We wspólnym czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w ramach Narodowego Czytania 2023 w Białymstoku wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, świata kultury, sportu, duchowieństwo oraz mieszkańcy województwa podlaskiego: Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek – Metropolita Białostocki, W imieniu ks. abp Jakuba wystąpi ks. Mateusz Kiczko – dyrektor radio Orthodoxia, Beata Zadykowicz – dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, dr hab. Bożena Violetta Bielecka – dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki, Piotr Półtorak – dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki,, Wiktoria Wnorowska – dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, Barbara Bojaryn-Kazberuk – z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Katarzyna Ancipiuk – dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, Juliusz Jakimowicz – dyrektor Muzeum-SkansenuKurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, Magdalena Łyżnicka-Sanczenko – p.o dyrektora XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, Piotr Tomaszuk- Dyrektor Teatru Wierszalin, Wojciech Nowicki – wicemistrz świata w rzucie młotem, Ambasador Białostockiego Sportu oraz Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej,

Program 12. Narodwego Czytania:

10 – kiermasz książek za 2 złote i prezentacja atrakcji przygotowanych przez Instytucje Kultury Województwa Podlaskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;

11 – oficjalne rozpoczęcie Narodowego Czytania przez zaproszonych gości;

około godz. 12 – czytanie fragmentów powieści „Nad Niemnem” przez publiczność;

12-14 – bezpłatne wejście na taras widokowy Opery i Filharmonii Podlaskiej wyłącznie dla uczestników Narodowego Czytania (bezpłatne wejściówki będą rozdawane po części zakończeniu części oficjalnej).