15 stycznia, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

Nie straszny był im śnieg i mróz. Alpiniści dla WOŚP przeprowadzili dziś akcję w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

To ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu zarówno wesprzeć zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale też wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów.

-Jest to akcja organizowana od 4 lat przez pracowników branży wysokościowej. Przebieramy się za superbohaterów, zjeżdżamy do małych pacjentów, ale też do rodziców, personelu, żeby rozbawić w tym szarym okresie jakim jest zima, ale też pobyt w szpitalu. – mówi Krzysztof Raca, główny organizator akcji.

Alpiniści dwukrotnie schodzili z dachu po ścianie budynku, tak żeby przez okna mogli ich oglądać najmłodsi pacjenci szpitala.

-Pogoda jak w Alpach. Uważam, że jest to super inicjatywa – powiedział po zejściu ze ściany jeden z alpinistów.

Informacje o zbiórce dla WOŚP prowadzonej przez alpinistów można znaleźć na ich fejsbukowym profilu (jł)