Home Wiadomości Alex Walendziuk, młoda pisarka i studentka Politechniki Białostockiej kończy trylogię – premiera książki „46800 sekund”

Wiadomości

18 sierpnia, 2025

Alex Walendziuk, młoda pisarka i studentka Politechniki Białostockiej kończy trylogię – premiera książki „46800 sekund”

Alex Walendziuk, fot. Hanna Kość
„46800 sekund” to tytuł trzeciej książki Alex Walendziuk, która pojawi się w księgarniach w najbliższą środę (20.08). Młoda pisarka jest studentką Politechniki Białostockiej, a jej seria powieści to dave game.

 

Najnowsza powieść kończy trylogię, na którą składają się również książki „48 godzin” oraz „14 dni”.

– Dave game to jest też teraz oddzielny gatunek związany z grami o przetrwanie. I moje książki są właśnie w tym klimacie, że jest jakaś gra, jest jakaś stawka, którą tutaj jest życie bohaterów i jest jakaś potencjalna nagroda. W tym przypadku wyjście na wolność z danego miejsca, w którym są więzieni uczestnicy. Pierwsza część toczy się w szkole, druga część na letnim obozie, a trzecia część w centrum handlowym i inspirowałam się galerię w Białymstoku – mówi Alex Walendziuk. 

Alex Walendziuk studiuje informatykę na V roku na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej i przyznaje, że choć ciężko to udaje się łączyć studiowanie, pracę jako programista i pisanie. – Szczerze mówiąc, to ciągle się waham, w którą stronę pójść jako ten główny zawód, ale będę się starać to raczej łączyć ze sobą, czyli nie robić tych studiów na marne, rzeczywiście pójść w stronę tej informatyki, ale pisania też nie zamierzam nigdy porzucać, bo uważam, że da się to robić – dodaje Alex Walendziuk. 

Książka „46800 sekund” oficjalnie w księgarniach będzie od środy (20.08). Będzie wydana w tradycyjnej, papierowej formie oraz e-booka. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Alex Walendziuk:

 

Najnowsze wiadomości
Alex Walendziuk, młoda pisark ... więcej
Piłkarze Jagiellonii Białystok świętują gola Jesusa Imaza w meczu z Radomiakiem Radom. Imaz pokazuje napis na koszulce upamiętniający jego 100. trafienie w Ekstraklasie. Obok cieszą się m.in. Afimico Pululu i Oskar Pietuszewski.
Jesus Imaz w Klubie 100. Jagie ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Nowa Corolla Cross z odśwież ... więcej
Widok na przeszklony budynek wydziału Politechniki Białostockiej z czerwonej cegły, z alejką i spacerującymi studentami
Rozpoczęła się rekrutacja u ... więcej
Ludzie siedzą w auli.
Studiuj i pracuj równocześni ... więcej
Dwóch piłkarzy na boisku.
Jagiellonia Białystok na wyje ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.