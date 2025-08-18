Alex Walendziuk, młoda pisarka i studentka Politechniki Białostockiej kończy trylogię – premiera książki „46800 sekund”

18 sierpnia, 2025

Alex Walendziuk, fot. Hanna Kość Alex Walendziuk, fot. Hanna Kość

„46800 sekund” to tytuł trzeciej książki Alex Walendziuk, która pojawi się w księgarniach w najbliższą środę (20.08). Młoda pisarka jest studentką Politechniki Białostockiej, a jej seria powieści to dave game.

Najnowsza powieść kończy trylogię, na którą składają się również książki „48 godzin” oraz „14 dni”.

– Dave game to jest też teraz oddzielny gatunek związany z grami o przetrwanie. I moje książki są właśnie w tym klimacie, że jest jakaś gra, jest jakaś stawka, którą tutaj jest życie bohaterów i jest jakaś potencjalna nagroda. W tym przypadku wyjście na wolność z danego miejsca, w którym są więzieni uczestnicy. Pierwsza część toczy się w szkole, druga część na letnim obozie, a trzecia część w centrum handlowym i inspirowałam się galerię w Białymstoku – mówi Alex Walendziuk.

Alex Walendziuk studiuje informatykę na V roku na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej i przyznaje, że choć ciężko to udaje się łączyć studiowanie, pracę jako programista i pisanie. – Szczerze mówiąc, to ciągle się waham, w którą stronę pójść jako ten główny zawód, ale będę się starać to raczej łączyć ze sobą, czyli nie robić tych studiów na marne, rzeczywiście pójść w stronę tej informatyki, ale pisania też nie zamierzam nigdy porzucać, bo uważam, że da się to robić – dodaje Alex Walendziuk.

Książka „46800 sekund” oficjalnie w księgarniach będzie od środy (20.08). Będzie wydana w tradycyjnej, papierowej formie oraz e-booka. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Alex Walendziuk: