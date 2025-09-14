Aleja Bluesa w Białymstoku powiększona o cztery nowe tabliczki. Tak świętowano Polski Dzień Bluesa 2025

14 września, 2025

fot. Marcin Jakowiak / UM Białystok fot. Marcin Jakowiak / UM Białystok

13 września 2025 roku w Białymstoku odbyły się uroczystości związane z Polskim Dniem Bluesa. Tradycyjnie w Alei Bluesa, jednej z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych atrakcji miasta, odsłonięto kolejne tabliczki upamiętniające osoby zasłużone dla rozwoju tego gatunku w Polsce.

Nowe tabliczki w Alei Bluesa

W 2025 roku Aleja Bluesa powiększyła się o cztery nazwiska. Do grona wyróżnionych dołączyli:

Zdzisław Pająk – dziennikarz muzyczny, który przez lata wspierał środowisko bluesowe,

Piotr Romaniuk – muzyk związany m.in. z zespołami Formacja Fru i Szeptucha,

Tomasz Kruk – ceniony gitarzysta i artysta bluesowy,

Joanna Knitter – wokalistka i instrumentalistka, łącząca blues z jazzem i folkiem.

Dzięki tym wyróżnieniom liczba tabliczek w Alei Bluesa wzrosła do 97, a samo miejsce umacnia swoją pozycję jako symboliczny punkt na mapie muzycznej Białegostoku i całej Polski.

Koncerty w Klubie Fama

Odsłonięciu tabliczek towarzyszyły koncerty w Klubie Fama, działającym przy Białostockim Ośrodku Kultury. Na scenie wystąpili:

Joanna Knitter Blues & Folk Connection ,

Gervis Myles Blues Band.

Publiczność mogła poczuć prawdziwą atmosferę bluesowego święta, które co roku przyciąga fanów tego gatunku z całego kraju.

Polski Dzień Bluesa – tradycja od 2008 roku

Polski Dzień Bluesa obchodzony jest zawsze 16 września, w rocznicę urodzin legendarnego B.B. Kinga. Od 2008 roku to właśnie w Białymstoku szczególnie mocno celebruje się tę datę. Dzięki inicjatywie Fundacji M.I.A.S.T.O. Białystok i naszego redakcyjnego kolegi – Konrada Sikory, w centrum miasta powstała Aleja Bluesa – przestrzeń, w której co roku odsłaniane są kolejne tabliczki.

To miejsce jest hołdem nie tylko dla muzyków, ale także dla osób, które swoją działalnością wspierają kulturę bluesową w Polsce.

Białystok – miasto bluesa

Aleja Bluesa, biegnąca od centrum miasta do ulicy Legionowej, stała się znakiem rozpoznawczym Białegostoku. To tutaj od lat gromadzą się artyści, fani i przedstawiciele lokalnych instytucji kultury, aby wspólnie świętować bluesa.

Białostocki Ośrodek Kultury aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń, podkreślając rolę miasta w promowaniu muzyki, która porusza serca i łączy pokolenia.

Blues w sercu Białegostoku

Dzięki takim inicjatywom jak Aleja Bluesa Białystok umacnia swoją pozycję jako ważne miejsce na bluesowej mapie Polski. Wyróżnieni twórcy nie kryli wzruszenia, a mieszkańcy i goście mogli po raz kolejny przekonać się, że blues to muzyka duszy, która w Białymstoku ma wyjątkowo silne korzenie.

(pc)