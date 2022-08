Aktywny styl życia i piękny krajobraz. Kolejna edycja największego spływu kajakowego na Bugu

Sierpień 5, 2022

źródło: Wrota Podlasia źródło: Wrota Podlasia

W najbliższy weekend (6-7.08.) odbędzie się IX edycja wydarzenia „500 kajaków”. Jest ono skierowane do amatorów, zawodowych kajakarzy, jak też po prostu miłośników dobrej zabawy.

Drohiczyn to nie tylko miejsce, gdzie rozpoczyna się spływ. Tam też zrodził się pomysł, by w 2013 roku aktywnie uczcić 500-lecie powstania województwa podlaskiego. Hasło brzmiało „500 kajaków na 500 lat województwa podlaskiego”. Ku uciesze organizatorów zjawiło się wielu gości z całej Polski, chcących świętować urodziny województwa. Początkowo impreza miała się odbyć jednorazowo, jednak odzew był zaskakujący, dlatego do tej pory było już osiem edycji. W 2021 roku do ostatniego spływu zgłosiło się 917 uczestników – 503 załogi kajakowe.

Pierwszego dnia uczestnicy wystartują z Plaży Miejskiej w Drohiczynie i muszą przepłynąć 29 kilometrów w kajakach, by w godzinach wieczornych zameldować się w miejscowości Granne w gminie Perlejewo, gdzie czeka na nich biesiada z lokalnymi kulinariami i muzyką na żywo. Można też zdecydować się na drugi dzień spływu, gdzie za zadanie mają przepłynięcie dodatkowych kilometrów rzeką do miejscowości Nur.

Przedsięwzięcie poza gromadzeniem rzeszy uczestników zostało też docenione przez Polski Związek Kajakowy, otrzymując nagrodę w 2013 roku za największą imprezę kajakową w Polsce. W 2019 roku spływ otrzymał tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Podlaskiego.

Organizatorzy wciąż liczą zgłoszenia – zapisy trwają do ostatniego wolnego kajaka. Więcej informacji jest na stronie internetowej wydarzenia. (uk)