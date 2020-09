Aktywiści złożyli petycję do prezydenta miasta w sprawie wycinki Lasu Solnickiego

Wrzesień 8, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Blisko 2.5 tysiąca podpisów przeciwko wycince drzew w Lesie Solnickim pod pas startowy na Krywlanach zebrali białostoccy społecznicy. Petycję zaadresowaną do prezydenta Białegostoku złożyli w Urzędzie Miejskim.

Aktywiści przyznają, że nie są przeciwnikami lotniska, ale jako mieszkańcy Białegostoku wciąż mają za mało informacji na temat zasadności inwestycji. Obawiają się, że część drzew zostanie wycięta, a lotnisko nigdy nie będzie prawdziwym portem lotniczym, może być również nierentowne.

– Chciałabym otrzymać jasne informacje na temat wycinki, mówi się o punktowej wycince, nie ma żadnej mapy, wizualizacji. Nie wiemy gdzie dokładnie ta wycinka będzie prowadzona. Mamy mieszkańców Dojlid, którzy boją się tego, że będzie hałas. To są realne potrzeby i obawy, o których mieszkańcy mówią od wielu lat. Z mojego punktu widzenia, przede wszystkim jest bardzo duży brak informacji, nie jasny sposób komunikowania, z jakim lotniskiem mamy do czynienia, jak to lotnisko będzie się rozwijało i czego my – mieszkańcy możemy oczekiwać – mówiła Katarzyna Sztop – Rutkowska z Inicjatywy dla Białegostoku.

Zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk tłumaczy, że decyzja o wycince drzew nie jest ostateczna. Strony postępowania mogą ją jeszcze zanegować.

– Mówimy cały czas o procesie, decyzja nie jeszcze ostateczna i dzisiaj nie możemy tego komentować. W momencie, kiedy decyzja będzie już ostateczna, na wiele pytań, myślę, że na wszystkie odpowiemy. Lotnisko w Białymstoku jest potrzebne. W tej chwili prowadzimy badania i mieszkańcy wśród trzech najważniejszych rzeczy, które powinny pojawiać się w mieście, wymieniają właśnie lotnisko. Dlatego jest ono potrzebne – dodawał Adam Musiuk.

Petycja białostockich aktywistów ma charakter otwarty i wciąż można ją podpisywać. Znajduje się na stronie petycjeonline.com/ nie dla wycinki lasu solnickiego. (ea/mc)