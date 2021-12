Aktorzy Teatru Dramatycznego z wizytą w Armenii

Grudzień 8, 2021

fot. Bartek Warzecha fot. Bartek Warzecha

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprezentuje swoje spektakle w Armenii. Widzowie w Erywaniu będą mogli obejrzeć „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego.

Instytucja nawiązała kontakt z Państwowym Teatrem Akademickim im. Gabriela Sundukyana w Erywaniu dzięki organizacji festiwalu „Kierunek Wschód”. W 2020 r. białostocka publiczność mogła zobaczyć emisję sztuki pt. „Dla Ryszarda III nie będzie miejsca” oraz wziąć udział w zdalnej rozmowie z twórcami armeńskiego spektaklu. W tym roku zespół z Armenii przybył do Białegostoku i zaprezentował „Dekameron”, który bardzo pozytywnie został odebrany przez publiczność.

– Wyjazd do Armenii jest kontynuacją naszej współpracy z Teatrem z Erywania, która od niemal trzech lat układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dzięki temu wyjazdowi kooperacja pomiędzy instytucjami jeszcze bardziej się zacieśni. Spektakle w wykonaniu Państwowego Teatru Akademickiego im. Gabriela Sundukyana są na bardzo wysokim poziomie, więc mamy wysoko postawioną poprzeczkę – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Wizyta w Armenii potrwa od 7 do 15 grudnia. Projekt „Kierunek Erywań” to duże przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zaangażowania obu krajów – Polski i Armenii.

– Mamy nadzieję, że wyjazd do Erywania będzie kolejną szansą do popularyzacji polskiego teatru poza granicami naszego kraju, a także okazją do promocji Białegostoku i województwa podlaskiego. To nasza pierwsza wizyta w Państwowym Teatrze Akademickim im. Gabriela Sundukyana, dlatego liczymy na możliwość przyjrzenia się pracy tej instytucji, a także wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania, marketingu oraz promocji – mówi dr Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Na realizację projektu „Kierunek Erywań” pozyskano dotację ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Podlaskiego.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w listopadzie zrealizował podobny projekt -„Kierunek Telawi”. Podczas wizyty w Gruzji zaprezentował swoje spektakle, które spodobały się gruzińskiej publiczności. (mt)